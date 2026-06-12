Könnten Iran-Deal in Europa unterzeichnen

Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher

Preise kommt.

Dazu ist ein niedriger Ölpreis erstmal wichtig damit sich die Lager leeren können, erst dannach dürften wir steigende Ölpreise sehen.





Link zu den Rohöllagerständen bzw. Zugang ode Abgänge..





Link zu Trading Economics..





Mann sieht das nach der Sperrung von Hormus diese gestiegen sind da noch Tanker unterwegs waren.

Nach etwa 2 Monaten war die Nettoentnahme größer.





Aufgrund der erfolgreichen Angriffe der Ukrainer fällt Russland mehr und mehr als Energielieferant aus bzw es

wurden Exportvebote für Benzin und Diesel ausgesprochen.





Venezuela wird uns auch nicht weiterhelfen da die dortige Infrastruktur erst aufgebaut werden muss respektive

ist die Förderung einer der am zu aufwndigsten und die Qualität des Öl noch dazu die schlechteste ist .



