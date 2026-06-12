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    Israel

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    Haben von Trump Zusicherungen bei möglichen US-Iran-Deal bekommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Washington sicherte Israel Berücksichtigung zu
    • Vereinbarung sieht Abbau von Urananreicherung vor
    • Deal begrenzt Raketenprogramm und stoppt Proxyhilfe
    Israel - Haben von Trump Zusicherungen bei möglichen US-Iran-Deal bekommen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts einer möglichen Einigung der USA mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen hat die israelische Regierung nach eigenen Angaben von Washington die Zusicherung bekommen, dass israelische Sicherheitsinteressen bei einem späteren Deal berücksichtigt werden. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am späten Abend mit, US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, dass ein endgültiges Abkommen mit Teheran die Entfernung des vom Iran angereicherten Urans sowie den Abbau der iranischen Anlagen zur Urananreicherung umfassen werde.

    Trump habe Netanjahu auch zugesichert, dass eine Vereinbarung auch Irans Herstellung von Raketen einschränken sowie Teherans Unterstützung seiner Stellvertreter in der Region beenden werde. Gemeint sind damit unter anderem die palästinensische Terrororganisation Hamas sowie die libanesische Hisbollah-Miliz.

    Israel ist an den Verhandlungen nicht beteiligt

    Den Angaben zufolge sprachen Trump und Netanjahu am Abend miteinander über eine "sich abzeichnende Absichtserklärung" zwischen den USA und dem Iran zur Aufnahme von Verhandlungen. Israel sei daran nicht beteiligt, stellte Netanjahus Büro klar.

    Allgemein wird erwartet, dass so ein Rahmenabkommen den Grundstein für vertiefte Verhandlungen über die großen Streitpunkte legen würde. Seit Wochen gibt es Bemühungen, eine solche Vereinbarung zu erreichen. Trump hat nun Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Iran verkündet und von der Möglichkeit einer Unterzeichnung am Wochenende gesprochen.

    Das iranische Atomprogramm ist einer der Hauptpunkte im Konflikt mit den USA und Israel. Israel sieht sich dadurch in seiner Existenz bedroht. Der Iran hat dem jüdischen Staat immer wieder mit Vernichtung gedroht. Die politische Führung des Irans beteuerte zugleich, dass sie nicht nach Atomwaffen strebe. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und viele Staaten waren jedoch in den vergangenen Jahren besorgt, dass Teheran immer näher an den Punkt rückte, solche Kernwaffen herstellen zu können./cir/DP/zb







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