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    US-Gericht

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    Trumps neue Zölle wahrscheinlich rechtens

    Für Sie zusammengefasst
    • Berufungsgericht lässt Zölle von zehn Prozent gelten
    • USA erheben seit 24. Februar 2026 zehnprozentige Zölle
    • Fall könnte vor den Obersten Gerichtshof gelangen
    US-Gericht - Trumps neue Zölle wahrscheinlich rechtens
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Rechtsstreit um die neuen Zölle der US-Regierung in Höhe von zehn Prozent hat Präsident Donald Trump einen Etappensieg errungen. Ein Berufungsgericht ließ die Abgaben bis auf Weiteres in Kraft und begründete das mit den guten Aussichten der Regierung auf einen Sieg im Hauptverfahren, wie aus einer Anordnung hervorging. Ein Urteil in der Sache steht allerdings weiterhin aus.

    Seit dem 24. Februar 2026 erheben die USA auf die meisten Einfuhren aus dem Ausland einen Zoll von zehn Prozent. Trump verhängte die Abgabe, nachdem der Supreme Court viele seiner bisherigen Zölle für rechtswidrig erklärt hatte. Für die neuen Zölle zog er ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 heran, das die Erhebung auf maximal 150 Tage beschränkt.

    Fall könnte vor den Supreme Court gehen

    Das Gericht für Internationalen Handel in New York kam Anfang Mai zu dem Schluss, dass Trump mit dem neuen Instrument seine Befugnisse überschritten hatte und setzte die Zölle aus. Wenige Tage später setzte das Berufungsgericht aber das Urteil der ersten Instanz zunächst aus - eine Entscheidung, die es nun bekräftigte. Unter den Klägern gegen die Regierung sind der Bundesstaat Washington und zwei Unternehmen.

    Das Berufungsgericht teilte mit, beide Seiten hätten überzeugende Argumente präsentiert. Der US-Regierung drohten jedoch nicht wieder gut zu machende Schäden, sollten die Zölle unrechtmäßig außer Kraft bleiben, bis ein Urteil fällt. Zudem habe Trumps Regierung hinreichend dargelegt, "dass sie in der Sache wahrscheinlich Erfolg haben wird." Möglich ist, dass der Fall nach einem Urteil des Berufungsgerichts noch bis vor den Obersten Gerichtshof in Washington geht./jcf/DP/zb







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