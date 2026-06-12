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    IPO

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    SpaceX startet an der Börse

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX Börsengang erwartet Bewertung 1,8 Billionen
    • Ausgabepreis 135 Dollar Erlös etwa 75 Milliarden
    • Starlink dominiert Geschäft KI bringt künftigen Schub
    IPO - SpaceX startet an der Börse
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. Bereits zum festgelegten Ausgabepreis von 135 Dollar soll das Unternehmen zum erwarteten Börsendebüt am Freitag (ab 15.30 MESZ) 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit einem Erlös von rund 75 Milliarden Dollar wird es der bisher größte Börsengang.

    Da SpaceX im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz hatte und tiefrote Zahlen schrieb, verlangt Musk den Anlegern eine Wette auf künftige Erfolge ab. Während heute der Satelliten-Internetdienst Starlink den Großteil des Geschäfts ausmacht, soll der Firma zufolge mit der Zeit Künstliche Intelligenz einen großen Schub bringen./so/DP/men

    SpaceX

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,26 % und einem Kurs von 180 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die besondere Vor‑IPO-Handelsstruktur bei SpaceX über L&S: Handel "per Erscheinen" mit physischer Lieferung/Settlement (u.a. 16.06.2026), vergleichbar mit Single‑Stock‑Futures, inklusive Event‑ und Gegenparteirisiko. Diskutiert werden Marktmacherrolle, geringe reale Liquidität (~1,92 Mio. € gehandelt), starker Hype (rund +80% zum ausgerufenen Preis) und Zweifel an Bewertung und Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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    IPO SpaceX startet an der Börse Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. Bereits zum festgelegten Ausgabepreis von 135 Dollar soll das Unternehmen zum erwarteten Börsendebüt am Freitag (ab 15.30 MESZ) 1,8 Billionen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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