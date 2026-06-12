IPO
SpaceX startet an der Börse
- SpaceX Börsengang erwartet Bewertung 1,8 Billionen
- Ausgabepreis 135 Dollar Erlös etwa 75 Milliarden
- Starlink dominiert Geschäft KI bringt künftigen Schub
NEW YORK (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. Bereits zum festgelegten Ausgabepreis von 135 Dollar soll das Unternehmen zum erwarteten Börsendebüt am Freitag (ab 15.30 MESZ) 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit einem Erlös von rund 75 Milliarden Dollar wird es der bisher größte Börsengang.
Da SpaceX im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz hatte und tiefrote Zahlen schrieb, verlangt Musk den Anlegern eine Wette auf künftige Erfolge ab. Während heute der Satelliten-Internetdienst Starlink den Großteil des Geschäfts ausmacht, soll der Firma zufolge mit der Zeit Künstliche Intelligenz einen großen Schub bringen./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,26 % und einem Kurs von 180 auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..
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Die Aktien werden automatisch bei der inländischen Lagerstelle eingebucht. Für einen Handel werden Ihnen deutsche Börsenplätze zur Verfügung stehen. Sollten Sie dennoch wünschen Ihre Aktien an der Nasdaq zu handeln, kontaktieren Sie uns und wir führen für Sie eine kostenlose Umlagerung an die internationale Lagerstelle durch."
Im Börsenprospekt von Elon Musks Unternehmen SpaceX gibt es eine besonders schöne Stelle. Elon Musk soll eine Milliarde Aktien von SpaceX erhalten, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Eine davon: Auf dem Mars lebt eine Kolonie mit mindestens einer Million Einwohnern. Wenige Tage vor dem für Freitag erwarteten Börsengang deutet sich an, dass dieser Teil nicht der ambitionierteste an dem Projekt ist.
Zum Ausgabefestpreis von 135 Dollar je Aktie sammelt SpaceX 75 Milliarden Dollar ein – Rekord. Doch folgt man den Rechnungen einiger Analysten, müsste der Preis pro Aktie zwischen 60 und 103 Dollar liegen.
Morningstar berechnet einen Unternehmenswert von 780 Milliarden Dollar, Pitchbook von 1,15 Billionen Dollar und Aswath Damodaran von der New York University, der „Dekan der Unternehmensbewertung“, einen Wert von 1,35 Billionen Dollar. Musk dagegen setzt den Wert bei 1,77 Billionen an.
Vier Risiken stechen besonders hervor:
SpaceX ist defizitär: Allein im vergangenen Quartal verzeichnete es einen Nettoverlust von 4,3 Milliarden Dollar. Setzt man den Umsatz ins Verhältnis zur Bewertung, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 100. Beim wertvollsten Konzern der Welt, Nvidia, liegt es bei 23.
SpaceX sind eigentlich vier Unternehmen: Was Musk an die Börse bringen will, ist eher ein schillerndes Etikett als ein kohärentes Unternehmen. Unter SpaceX firmieren ein Raketengeschäft, das Satelliteninternet Starlink, die KI Grok und X. Wirklich profitabel ist nur Starlink.
SpaceX ist bei KI abgeschlagen: Die KI Grok ist hinter den Modellen von OpenAI, Anthropic und Google technologisch weit abgeschlagen.
SpaceX trickst sich an die Börse: Indexanbieter wie Nasdaq und FTSE Russell ändern ihre Regeln, damit sie SpaceX schnell aufnehmen können. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind dann gezwungen, SpaceX-Aktien entsprechend ihrer Gewichtung in den Indizes zu kaufen.
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Ein Erfolg dürfte es zunächst dennoch werden, die Aktie soll vierfach überzeichnet sein. SpaceX übrigens ist entspannter als mancher Anleger: Mit Gewinnen ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen, schreibt das Unternehmen. Mit der Besiedlung des Mars aber natürlich auch nicht, meint das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
Preis der Aktie willkürlich vom Chef persönlich festgelegt
Instis halten denAusgabepreis für völlig überzogen
Massive Werbung um private Anleger
Aufweichung der Indexregeln
Langjährige Verluste erwartet
und zuletzt Elon Musk!
Das ist alles darauf ausgelegt, um die privaten Anleger auszunehmen. In 12 Monaten steht hier ein Kurs im unteren zweistelligen Bereich.