Medienmanager Pig wird 2027 neuer ORF-Chef

WIEN (dpa-AFX) - Clemens Pig wird den öffentlich-rechtlichen Sender ORF in Österreich ab 2027 als neuer Generaldirektor leiten. Der ORF-Stiftungsrat wählte den 51-Jährigen nach einer rund 15-stündigen Marathonsitzung, wie das größte Medienunternehmen des Landes mitteilte. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Sender mit seinen 4.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Generaldirektor von außen bekommt.

Pig leitete in den vergangenen zehn Jahren die österreichische Nachrichtenagentur APA als Geschäftsführer. Er gilt als technologieaffiner Medienmanager und integre Führungsfigur. TV-Erfahrung hat er nicht. Mehr als 70 Kandidaten und Kandidatinnen hatten sich auf den Spitzen-Job beworben. Im Hearing am Donnerstag stellten sich neun Bewerberinnen und Bewerber vor.