Sungrow und Sunotec nehmen ersten Großbatteriespeicher in Bulgarien mit 150 MW/ 600 MWh in Betrieb

MÜNCHEN und SOFIA, Bulgarien, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), hat gemeinsam mit Sunotec – einem der größten EPC-Unternehmen Europas – sein erstes großflächiges Batteriespeicherprojekt erfolgreich in Betrieb genommen. Die Anlage in Nova Zagora, Bulgarien, verfügt über eine Kapazität von 150 MW / 600 MWh. Zum Einsatz kommt Sungrows flüssigkeitsgekühlte ESS-Technologie PowerTitan 2.0. Geleitet und entwickelt von Enery, einem führenden, unabhängigen Stromerzeuger in Zentral- und Osteuropa, wird das Projekt finanziert über das nationale RESTOR-Programm des bulgarischen Energieministeriums.

Die Anlage ist eine der größten Batteriespeicherprojekte des Landes und markiert einen wichtigen Meilenstein für die Energiewende in Südosteuropa Sie geht einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Netzresilienz und Integration erneuerbaren Energien in die bulgarische Stromversorgung. Die geplante Speicherkapazität von bis zu 800-MWh mit Ausblick auf Erweiterung zu 1 GWh in der Region von Nova Zagora zählt dabei zu den größten großflächigen BESS-Projekten, die bisher in Bulgarien installiert wurden.

"Das Projekt spiegelt das Tempo wider, mit dem Energiespeicher zu einem integralen Bestandteil der Systeme in Südosteuropa werden. Mit dem PowerTitan 2.0 liefern wir eine Lösung, die die Netzstabilität unterstützt und gleichzeitig die nächste Phase des Ausbaus sauberer Energien ermöglicht.", betont Anastasios Gkinis, Vice President at Sungrow Europe, verantwortlich für den bulgarischen Markt.

Sunotecs Gründer und CEO, Kaloyan Velichkov ergänzt: "Gemeinsam mit Sungrow treiben wir eines der bedeutendsten Speicherprojekte Bulgariens voran und tragen maßgeblich dazu bei die Energiesysteme zukunftssicher zu machen. Wir kombinieren diese Infrastruktur mir langfristig gedachten Systemen, um Bulgarien Stromnetze nachhaltig zu stärken. Es ist genau dieser integrierte Ansatz, der echten Mehrwert schafft."

Petya Dimova, Head of Enery Portfolio Optimization: "Der erfolgreiche, kommerzielle Start des BESS-Projekts in Nova Zagora ist die Startlinie der Wertschöpfungskette dieser Installation. Durch fortschrittliche Optimierungsprozesse und aktive Teilhabe in den Energiemärkte werden diese Energiespeicher die kritisch notwendige Flexibilität bieten und die Integration erneuerbarer Energien in Bulgarien unterstützen."