SpaceX macht Rekord-Börsengang perfekt

Ich amüsiere mich ja hier immer im Thread und bin ein stiller Mitleser, aber nun möchte ich doch mal diese für Nokery tollen News doch besser verstehen.

Wie gerade schon erwähnt wurde, lieber Nokery, erzähl mir mal wenn im Kleingedruckten steht, dass 0 Kollisionen war, dass man x mal besser war. Wie geht das bei einer 0? Ist so ähnlich wie Trump behauptet er senkt die Preise um mehrere 100%. Einfach mir mal bitte erklären, wie das mathematisch geht.





Die zweite Frage die ich stelle exklusiv an Nokery, der dieses als so Erfolg darstellt. Ich interpretiere die Daten so, dass Tesla die eigene Nutzung seines Wagens nimmt als Vergleichswert, also nur Fahrten mit Tesla mit und ohne FSD. Bitte korrigiere mich, wenn man da irgendwo sieht, dass das nicht so ist. Wenn es aber so ist, was sagt die drastische Reduzierung der Notbremsvorgänge aus? Dass der Tesla im Normalmodus automatische unnötige Bremsvorgänge macht und diese unnötigen werden durch FSD reduziert? Kann es sein, dass diese dann in Richtung eines Niveaus reduziert werden, die normale Wagen schon längst haben? Meine Dienstwagen der letzten 8 Jahre (Audi,BMW,Mercedes) hatten den Notbremsassistenten ja auch und ich wüsste nicht, dass man die Notbremsungen hier so signifikant senken könnte, da die eigentlich nie passiert sind, nur die Vorwarnung schlägt mal an. Also woraus schließt Du, dass diese überragend sind und gegenüber dem Wettbewerb eine "Gamechanger"? Vielleicht hast Du ja Daten, dass diese besser sind als die Konkurrenz und nicht nur ein Vergleich mit Tesla selbst, die groß aufpoliert werden mit mathematischen seltsamen Ergebnissen. Die Antwort interessiert mich wirklich, falls Du mal faktenbasiert ohne FUD & Co agieren möchtest. Nach deinen bisherigen Postings vermute ich aber, dass DU hier keinen Mehrwert bringen wirst, um die Zahlen in ein sachlich nüchternes Licht zu bringen, aber ich freue mich, wenn Du mich vom Gegenteil überzeugst.





@ Miezekatze: Wo ich mich mal überwunden habe, hier zu schreiben: Ich habe großen Respekt vor Deiner Meinung gehabt. Da du treffend korrekt formulierst, dass es auf die Performance ankommt und das man auch ohne Überzeugung die Welle mit reitest. Zuletzt hast DU aber wie die Personen, die zu verliebt sind für die Zukunftsmöglichkeiten als Bestätigung die Langfristigkeit mit der super Performance herausgestellt. Da muss ich nüchtern feststellen, dass in den letzten 5 Jahren seit Ende 2021 Performancetechnisch keine positive Entwicklung mehr stattgefunden hat. Natürlich war zwischendurch nach Korrekturen auch eine positive Entwicklung, aber 5 Jahre keine Performance mehr ist für einen Wachstumswert eine lange Zeit, vor allem, wo die Börse in der Zeit noch performt hat. Natürlich ist die Hoffnung der Bären auch nicht aufgegangen, dass wir deutlich unter diesen Kursen liegen, aber für einen nicht Kurzfristtrader als den du Dich positioniert hast, ist in den letzten 5 Jahren hier das Geld als Longi auch verschenkt worden, wo es woanders viele gute Möglichkeiten gibt, als ein veraltetes Pferd, was nur mal noch die Sporen kriegt und kurz springt, aber die guten Jahre hinter sich hat.







