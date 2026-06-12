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    Ex-Dividende heute

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    Diese Aktien handeln heute ex Dividende

    Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 12.06.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Heute im Dividendenkalender: Ex-Dividenden-Aktien am 12.06.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Albemarle
    		US +1,54 % quartalsweise 0,41USD
    Frontline
    		CY +9,01 % quartalsweise 1,55USD
    Flowers Foods
    		US +4,12 % quartalsweise 0,13USD
    Aegon
    		BM +5,67 % final 0,21EUR
    Nasdaq Inc. Aktie
    		US +1,41 % quartalsweise 0,31USD
    Automatic Data Processing
    		US +2,24 % quartalsweise 1,70USD
    Williams Companies
    		US +4,36 % quartalsweise 0,53USD
    American Tower
    		US +3,31 % quartalsweise 1,79USD
    Textron
    		US +0,08 % quartalsweise 0,02USD
    CION Investment
    		US +12,84 % monatlich 0,10USD
    Global Payments
    		US +0,91 % quartalsweise 0,25USD
    International Seaways
    		MH +11,87 % quartalsweise 4,55USD
    Range Resources
    		US +0,97 % quartalsweise 0,10USD
    Aegon
    		NL +5,67 % final 0,21EUR
    Amerisafe
    		US +2,95 % quartalsweise 0,41USD
    Broadridge Financial Solutions
    		US +1,64 % quartalsweise 0,98USD
    Travel + Leisure
    		US +4,29 % quartalsweise 0,60USD
    Everest Re Group
    		BM +2,00 % quartalsweise 2,00USD
    Gaming and Leisure Properties
    		US +6,27 % quartalsweise 0,82USD
    SLR Investment
    		US +10,15 % quartalsweise 0,31USD

    Zum Dividendenkalender »

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    Verfasst von Markt Bote
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