Ex-Dividende heute
Diese Aktien handeln heute ex Dividende
Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.
Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 12.06.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.
Heute im Dividendenkalender: Ex-Dividenden-Aktien am 12.06.2026
|Unternehmen
|Land
|Dividendenrendite
|Dividendenart
|Dividende pro Aktie
|+1,54 %
|quartalsweise
|0,41USD
|+9,01 %
|quartalsweise
|1,55USD
|+4,12 %
|quartalsweise
|0,13USD
|+5,67 %
|final
|0,21EUR
|+1,41 %
|quartalsweise
|0,31USD
|+2,24 %
|quartalsweise
|1,70USD
|+4,36 %
|quartalsweise
|0,53USD
|+3,31 %
|quartalsweise
|1,79USD
|+0,08 %
|quartalsweise
|0,02USD
|+12,84 %
|monatlich
|0,10USD
|+0,91 %
|quartalsweise
|0,25USD
|+11,87 %
|quartalsweise
|4,55USD
|+0,97 %
|quartalsweise
|0,10USD
|+5,67 %
|final
|0,21EUR
|+2,95 %
|quartalsweise
|0,41USD
|+1,64 %
|quartalsweise
|0,98USD
|+4,29 %
|quartalsweise
|0,60USD
|+2,00 %
|quartalsweise
|2,00USD
|+6,27 %
|quartalsweise
|0,82USD
|+10,15 %
|quartalsweise
|0,31USD
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte