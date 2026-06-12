Der größte IPO aller Zeiten
SpaceX-Börsengang sammelt 75 Milliarden Dollar ein
SpaceX sammelt 75 Milliarden US-Dollar ein und wird mit rund 1,8 Billionen US-Dollar bewertet. Damit legt Elon Musks Raumfahrtunternehmen den größten Börsengang der Geschichte hin.
Es ist der Börsengang, auf den die Wall Street seit Jahren gewartet hat. SpaceX sammelt bei seinem IPO 75 Milliarden US-Dollar ein und übertrifft damit alles, was der Kapitalmarkt bisher gesehen hat. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter, der Börsengang von Saudi Aramco im Jahr 2019, brachte rund 29,4 Milliarden US-Dollar ein. SpaceX ist somit mehr als doppelt so groß.
Der Raketen-, Satelliten- und KI-Konzern platzierte Bloomberg zufolge 555,6 Millionen Aktien zu je 135 US-Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von 1,77 Billionen US-Dollar. Voll verwässert liegt die Bewertung bei rund 1,8 Billionen US-Dollar.
Und es könnte noch mehr werden. Die Banken haben eine Mehrzuteilungsoption über weitere 83,3 Millionen Aktien. Wird diese vollständig gezogen, wächst das IPO-Volumen auf etwa 86 Milliarden US-Dollar.
Der eigentliche Zünder liegt jedoch in der Nachfrage. Der Börsengang war einem Bericht zufolge mehr als vierfach überzeichnet. Allein Privatanleger sollen Orders von mehr als 100 Milliarden US-Dollar abgegeben haben – deutlich mehr, als für sie reserviert war. Das zeigt: Musk-Fans wollen nicht nur zusehen, sie wollen Teil der Geschichte sein.
Am Freitag soll SpaceX ab 15:30 Uhr deutscher Zeit an der Nasdaq und der Nasdaq Texas unter dem Ticker SPCX starten. Schon der erste Handelstag dürfte zur Bewährungsprobe werden. Wird SpaceX zur nächsten Kultaktie – oder platzt der Hype direkt auf der Startrampe?
Die Bewertung ist gewaltig. Sie macht SpaceX auf einen Schlag zu einem der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt – sogar größer als Tesla. Für Elon Musk bedeutet der Deal einen weiteren Vermögenssprung. Durch den IPO soll sein Vermögen um rund 275 Milliarden US-Dollar steigen und sich der Marke von einer Billion US-Dollar nähern.
Doch genau hier beginnt das Risiko. Kritiker sehen in SpaceX weniger einen klassischen Industriekonzern als eine Wette auf Zukunftsmärkte, die noch gar nicht bewiesen sind: Rechenzentren im All, Mondfabriken, Marskolonien, KI-Infrastruktur. Die Fantasie ist gigantisch – aber sie muss erst geliefert werden.
Für Anleger ist der SpaceX-Start deshalb kein gewöhnliches IPO. Es ist ein historischer Moment zwischen Gier, Zukunftsglauben und Absturzgefahr. Wer einsteigt, kauft nicht nur Zahlen. Er kauft Elon Musk, Mars-Träume und die Hoffnung, dass aus Science-Fiction tatsächlich der nächste Börsenriese wird.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion