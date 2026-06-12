SpaceX-Börsengang sammelt 75 Milliarden Dollar ein

Der Raketen-, Satelliten- und KI-Konzern platzierte Bloomberg zufolge 555,6 Millionen Aktien zu je 135 US-Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von 1,77 Billionen US-Dollar. Voll verwässert liegt die Bewertung bei rund 1,8 Billionen US-Dollar.

Es ist der Börsengang, auf den die Wall Street seit Jahren gewartet hat. SpaceX sammelt bei seinem IPO 75 Milliarden US-Dollar ein und übertrifft damit alles, was der Kapitalmarkt bisher gesehen hat. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter, der Börsengang von Saudi Aramco im Jahr 2019, brachte rund 29,4 Milliarden US-Dollar ein. SpaceX ist somit mehr als doppelt so groß.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Und es könnte noch mehr werden. Die Banken haben eine Mehrzuteilungsoption über weitere 83,3 Millionen Aktien. Wird diese vollständig gezogen, wächst das IPO-Volumen auf etwa 86 Milliarden US-Dollar.

Der eigentliche Zünder liegt jedoch in der Nachfrage. Der Börsengang war einem Bericht zufolge mehr als vierfach überzeichnet. Allein Privatanleger sollen Orders von mehr als 100 Milliarden US-Dollar abgegeben haben – deutlich mehr, als für sie reserviert war. Das zeigt: Musk-Fans wollen nicht nur zusehen, sie wollen Teil der Geschichte sein.

Am Freitag soll SpaceX ab 15:30 Uhr deutscher Zeit an der Nasdaq und der Nasdaq Texas unter dem Ticker SPCX starten. Schon der erste Handelstag dürfte zur Bewährungsprobe werden. Wird SpaceX zur nächsten Kultaktie – oder platzt der Hype direkt auf der Startrampe?

Die Bewertung ist gewaltig. Sie macht SpaceX auf einen Schlag zu einem der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt – sogar größer als Tesla. Für Elon Musk bedeutet der Deal einen weiteren Vermögenssprung. Durch den IPO soll sein Vermögen um rund 275 Milliarden US-Dollar steigen und sich der Marke von einer Billion US-Dollar nähern.

Doch genau hier beginnt das Risiko. Kritiker sehen in SpaceX weniger einen klassischen Industriekonzern als eine Wette auf Zukunftsmärkte, die noch gar nicht bewiesen sind: Rechenzentren im All, Mondfabriken, Marskolonien, KI-Infrastruktur. Die Fantasie ist gigantisch – aber sie muss erst geliefert werden.

Für Anleger ist der SpaceX-Start deshalb kein gewöhnliches IPO. Es ist ein historischer Moment zwischen Gier, Zukunftsglauben und Absturzgefahr. Wer einsteigt, kauft nicht nur Zahlen. Er kauft Elon Musk, Mars-Träume und die Hoffnung, dass aus Science-Fiction tatsächlich der nächste Börsenriese wird.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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