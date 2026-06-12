JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Mai mit 60 Flugzeugen 15 mehr ausgeliefert als im Mai des Vorjahres, schrieb Sheila Kahyaoglu am Donnerstagabend anlässlich der Auftragssignale großer Airlines im Vorfeld der Farnborough Air Show./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 221,6EUR auf NYSE (12. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar