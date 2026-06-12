Wienerberger: Internationale BRICK AWARD 26 Gewinner begeistern in Wien
Ziegel neu gedacht: Beim BRICK AWARD 26 in Wien zeigen internationale Projekte, wie Keramikarchitektur Ästhetik, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft verbindet.
Foto: Wienerberger AG
- Der BRICK AWARD 26 in Wien würdigt die Vielseitigkeit und Schönheit von Ziegel- und Keramikarchitektur weltweit.
- Der Grand Prize ging an den Đạo Mẫu-Tempel und das Museum in Vietnam, das CO2-negativ gebaut wurde und lokale Tonziegel verwendet.
- In der Kategorie „Feeling at home“ gewann ein offenes Einfamilienhaus auf Mallorca, das Privatsphäre und Meerblick durch spezielle Wände schafft.
- Der Preis für „Living together“ wurde an ein gemischt genutztes Gebäude in Barcelona vergeben, das nachhaltige Ziegel und einen sozialen Innenhof integriert.
- Der „Working together“-Preis erhielt ein Lager- und Bürogebäude in Mexiko, das lokale Keramik und vulkanisches Material in die Architektur einbindet.
- Der Sonderpreis für innovatives gemeinschaftliches Wohnen wurde an ein Projekt in Belgien vergeben, das wiederverwendete Ziegel für eine nachhaltige Nachbarschaft nutzt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,710EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,04 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,640EUR das entspricht einem Minus von -0,31 % seit der Veröffentlichung.
+0,09 %
-5,03 %
-7,35 %
-6,28 %
-30,30 %
-18,83 %
-31,85 %
+43,95 %
+92,70 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte