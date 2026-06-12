BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Hold" belassen. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten von Rolls-Royce hervor, die er zum Kauf empfahl. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 314,2EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
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