BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Hold" belassen. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten von Rolls-Royce hervor, die er zum Kauf empfahl. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 314,2EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar