Können Bullen liefern?

Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über 325,00 US-Dollar, könnte sich die seit Ende Mai laufende Erholung zu einer zweiten größeren Aufwärtsbewegung entwickeln. Als nächstes Ziel würde dann der 200-Tage-Durchschnitt bei 344,86 US-Dollar in den Fokus rücken. Für Anleger könnte sich in diesem Fall ein Engagement auf der Käuferseite anbieten. Spätestens im Bereich der oberen Trendbegrenzung um 358,00 US-Dollar sollten jedoch größere Gewinnmitnahmen in Betracht gezogen werden.

Nun steht die Aktie an einem wichtigen technischen Wendepunkt. Mehrere Widerstände aus dem Sommer des vergangenen Jahres sowie dem Frühjahr 2026 treffen in einem engen Kursbereich aufeinander. Trotz des weiterhin bestehenden Abwärtstrends zeigt sich das Chartbild zuletzt deutlich freundlicher. Aktuell versucht die Aktie sogar, dieses Widerstandsband nach oben zu durchbrechen.

Auf der anderen Seite würde ein Rückfall unter das jüngste Verlaufstief von Anfang Juni bei 305,00 US-Dollar das positive Szenario infrage stellen. In diesem Fall wären schnelle Kursverluste bis auf 274,90 US-Dollar möglich. Aufgrund der derzeitigen Umschichtungen von Anlegergeldern innerhalb verschiedener Marktsektoren wird ein solches Szenario aktuell jedoch nicht als die wahrscheinlichste Entwicklung angesehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 325,00 US-Dollar

Kursziele : 344,86 und 358,00 US-Dollar

Renditechance via DN1R56 : 125 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Home Depot Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1R56 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,47 - 2,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 295,0053 US-Dollar Basiswert: Home Depot Inc. KO-Schwelle: 295,0053 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 321,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 358,00 US-Dollar Hebel: 11,42 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9BNN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,53 - 2,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 351,7592 US-Dollar Basiswert: Home Depot Inc. KO-Schwelle: 351,7592 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 321,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,13 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.