123-Konsolidierung erwartet

Ein möglicher Zielbereich liegt am 200-Tage-Durchschnitt bei 264,97 US-Dollar. Dort verläuft zugleich ein früherer Abwärtstrend, der nun als Unterstützung dienen könnte. Erst in diesem Bereich wird derzeit wieder ein attraktives Einstiegsszenario auf der Käuferseite gesehen.

Aktuell ist die Aktie bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie an das frühere Hoch von Anfang Dezember 2025 bei 288,62 US-Dollar zurückgefallen. Idealerweise könnte die laufende Korrektur auf diesem Niveau ihr Ende finden. Allerdings spricht die bisherige Kursentwicklung aus technischer Sicht eher dafür, dass die Aktie zunächst noch etwas weiter nachgeben könnte.

Sollte die Apple-Aktie jedoch schneller als erwartet wieder an Stärke gewinnen und über das bisherige Jahreshoch steigen, würde das ursprüngliche Kursziel von 362,47 US-Dollar erneut in den Fokus rücken. Dieses positive Szenario bleibt auch dann bestehen, wenn es zuvor noch zu einem Rücksetzer bis an den EMA 200 kommen sollte.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 265,00 US-Dollar

Kursziele : 317,40 und 362,47 US-Dollar

Renditechance via DN0HDZ : 185 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0HDZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,19 - 3,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 259,9619 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 259,9619 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 296,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 362,47 US-Dollar Hebel: 8,02 Kurschance: + 185 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4M4W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,26 - 3,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 333,5345 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 333,5345 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 296,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,85 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.