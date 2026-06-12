DAX mit erstem Stabilisierungsansatz

Anleger, die auf fallende Kurse setzen, sollten auf dem aktuellen Niveau von 24.200 Punkten ihre Absicherungen eng anpassen oder einen Teil ihrer Positionen reduzieren. Der Grund: Im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 24.006 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenbewegung. Diese könnte den DAX zunächst in Richtung 24.480 Punkte führen und im günstigsten Fall bis auf 24.590 Zähler ausdehnen.

Trotz dieser Entwicklung ist Vorsicht geboten. Der am vergangenen Freitag vollzogene Trendbruch könnte weiterhin nachwirken und den deutschen Leitindex noch einmal unter Druck setzen.

Anschließend besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Index seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt. Fällt der DAX unter 23.750 Punkte, könnte als nächstes Ziel der Bereich um 23.000 Punkte in den Fokus rücken.

Ein deutlich positiveres Bild würde sich erst ergeben, wenn der DAX wieder über 25.000 Punkte steigt. In diesem Fall könnte auch das Rekordhoch bei 25.507 Punkten erneut in den Blick der Anleger geraten.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.209 Punkten

VDAX mit steigender Tendenz - Nervosität legt wieder deutlich zu

Fear& Greed Index bei 27 auf "FEAR" - aber kurz vor Extreme Fear

Tagesanalyse:

RSI: 43 - Sell MACD: 19 - Buy Insgesamt: Strong Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.000 / 25.507 / 25.890 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.203 / 23.968 / 23.715 und 23.482 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX aus Aufwärtstrend gefallen! - Ölknappheit weiter ein Problem! - Furcht vor neuer Eskalation in Nahost! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (10. Juni 2026): Bei 21,08% (steigend) (Vortag: 20,18%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 24.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.020 Punkten. Kursziele bei 24.479/24.000 Punkten - fertig 2. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - NEU Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96R0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,36 - 9,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.300,07 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.300,07 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.209,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,84 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1683 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,77 - 7,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.044,96 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.044,96 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.209,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,72 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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