Gold crasht. Was steckt dahinter?

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Kurzfristig Belastung durch hohe US-Realzinsen, Dollarstärke und Gewinnmitnahmen; langfristig starke Fundamentaldaten (Schuldenlast, Zentralbankkäufe, Entdollarisierung, geopolitische Risiken). Erwartung: volatile Konsolidierung 2026, danach stärkere Aufwärtsbewegung; 2028–2030 bis 6.5–8.5k, 2030 evtl. 10k, aber kein Basisszenario. 14 Tage: volatil, kein eindeutiger Trend.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.364,74USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.172,99USD ein Wert von 6.201,05USD geworden – ein Gewinn von +24,02 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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