Silberpreis stürzt ab -1,07 % auf 66,68 USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Silber-Sentiment. Technisch wird von teils gebrochenem Abwärtstrend gesprochen, Silber nahe dem fairen Wert. In den letzten 14 Tagen pendelte der Kurs grob zwischen 60 und 67 USD (Beispiel 61,45 USD → 67,48 USD). Fundamentale Treiber bleiben Defizit, sinkende COMEX-Bestände und starke asiatische Nachfrage; Inflation/Zinsentwicklung und Öl belasten kurzfristig.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 28,01626USD. Heute steht er bei 66,68USD. Das Investment wäre auf 23.800,1USD gewachsen – eine Steigerung von +138,00 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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