Aktien Frankfurt Ausblick
Deutlich fester erwartet - Trump sagt Iran-Angriff ab
- Trump sagt Angriff auf Iran ab, X-Dax steigt stark
- SpaceX größter Börsengang, Bewertung rund 1,8 Billionen
- Fraport steigende Passagierzahlen Mai, Flatex steigt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dürfte den deutschen Aktienmarkt beflügeln. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 1,4 Prozent auf 24.552 Punkte. Der Leitindex dürfte sich damit wieder von der 200-Tage-Linie absetzen, die ihm zuletzt Rückhalt gab.
Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi.
Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der größte Börsengang aller Zeiten in den Fokus, auf den bald noch die KI-Plattformen Anthropic und OpenAI folgen sollen. Mit einer Bewertung von knapp 1,8 Billionen Dollar ist Elon Musks Weltraumfirma aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta , obwohl die reinen Geschäftszahlen in krassem Kontrast dazu stehen. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management ist der Erfolg der Börsengänge wichtig, um die Vitalität der KI-Investmentstory zu bestätigen.
Die Papiere von Fraport reagierten im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursplus von 2,7 Prozent auf aktuelle Verkehrszahlen. Der Flughafenbetreiber steigerte die Anzahl der Passagiere in Frankfurt im Mai trotz des Nahost-Konflikts um 2,7 Prozent.
Die Aktien von Flatexdegiro verteuerten sich auf Tradegate um 3,8 Prozent. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Online-Brokers bei einem Kursziel von 41 Euro mit "Overweight" auf. Flatex biete unter den europäischen Handelsplattformen das stärkste Ergebniswachstum, schrieb Grace Dargan./edh/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 68,35 auf Tradegate (12. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..
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Nichts für ungut aber deine Posts lassen wirklich etwas Struktur vermissen.
Gute Morgen,
Vielleicht schaffen wir es ja heute gemeinsam, hier wirklich nur Live-Trades zu teilen – genau dafür war dieser Thread ursprünglich gedacht. Es sollte kein nachträgliches Trade-Journal für vergangene Trades von bestimmten Usern hier werden. Dann hätten wir vermutlich auch wieder mehr qualitativ hochwertige Beiträge, da dürfen wir uns alle mal an die eigene Nase fassen. 😉