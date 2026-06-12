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    JDC Group: Ist das der Boden?

    Die Aktie der JDC Group steht erneut an einer charttechnisch wichtigen Wegmarke. Bereits vor gut einem Jahr hatte sich der Bereich um 20 Euro als Ausgangspunkt einer kräftigen Aufwärtsbewegung erwiesen. Nach dem Rekordhoch im vergangenen Herbst und einer anschließenden, monatelangen Korrektur ist der Kurs nun wieder in diese Region zurückgefallen. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob sich hier erneut ein tragfähiger Boden ausbilden kann.

    Operativ spricht derzeit einiges für ein solches Szenario. Der Finanzdienstleister hat das Jahr 2026 mit einem bemerkenswert starken ersten Quartal begonnen. Der Umsatz kletterte auf den Rekordwert von 74,9 Mio. Euro, während das EBIT um 85 Prozent auf 6,4 Mio. Euro zulegte. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete die im Vorjahr übernommene FMK-Gruppe, deren Integration bislang schneller und erfolgreicher verläuft als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

    Gleichzeitig gibt es aber auch Faktoren, die die Aktie bislang bremsen. So entwickelte sich das organische Plattformneugeschäft zuletzt weniger dynamisch als erhofft. Dieser Punkt dürfte mitverantwortlich dafür sein, dass die Börse die insgesamt starken Geschäftszahlen bislang nur verhalten honoriert hat. Inzwischen summiert sich der Abstand zum Hoch aus dem Jahr 2025 auf nahezu 40 Prozent.

    Dadurch hat sich allerdings auch die Bewertung deutlich entspannt. Auf Basis der aktuellen Analystenschätzungen wird die Gesellschaft bei einem Kurs von 20,50 Euro nur noch mit einem erwarteten KGV von 19,8 für 2026 bewertet. Für 2027 rechnen die Experten mit einem Gewinnanstieg von 1,05 auf 1,34 Euro je Aktie, womit sich das Bewertungsniveau auf ein KGV von rund 15,5 reduzieren würde. Angesichts der vom Management prognostizierten EBITDA-Steigerung von mehr als 70 Prozent im laufenden Jahr erscheint das nicht anspruchsvoll.

    Hinzu kommt, dass das Unternehmen zuletzt mehrfach selbst Vertrauen in die eigene Entwicklung signalisiert hat. Neben verschiedenen Insiderkäufen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Gleichzeitig hält der Vorstand unverändert an den ambitionierten Wachstumszielen für 2026 und den deutlich angehobenen Mittelfristzielen bis 2030 fest.

    Charttechnisch bleibt die Lage dennoch spannend. Die Region um 20 Euro stellt nicht nur eine markante Unterstützung dar, sondern verläuft auch in der Nähe der langfristigen Aufwärtstrendlinie. Gelingt von dort eine nachhaltige Gegenbewegung, könnte die aktuelle Schwächephase rückblickend als normale Konsolidierung innerhalb eines intakten Wachstumstrends gewertet werden. Die Voraussetzungen dafür sind nach den jüngsten Unternehmenszahlen jedenfalls besser, als es der Kursverlauf derzeit vermuten lässt.

    (aktien-globlal.de, erstellt 11.06.26, 8:00 Uhr, veröffentlicht 11.06.26, 8:15 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.




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