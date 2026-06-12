Adobe Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 12.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,30 % verliert die Adobe Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Adobe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 178,64€, mit einem Minus von -5,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Adobe Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,04 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um -19,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adobe um -40,65 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,79 % 1 Monat -14,45 % 3 Monate -24,04 % 1 Jahr -50,55 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 12.06.2026, 08:18 Uhr

Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,31 Mrd. € wert.

Adobe übertrifft die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Trotzdem stürzt die Aktie ab. Die Angst geht um, dass Softwareunternehmen durch KI ersetzt werden. Und eine Personalie befeuert das besonders.

So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,96 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,60 %. Microsoft legt um +1,11 % zu Oracle notiert im Plus, mit +0,06 %.

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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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