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    SoftBank Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die SoftBank Group Aktie, bisher, um -5,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.

    Besonders beachtet! - SoftBank Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 12.06.2026
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SoftBank Group ist eine japanische Investment-Holding mit Fokus auf Technologie- und Telekommunikationsbeteiligungen (u.a. Vision Funds, Arm-Anteil). Hauptleistung: Kapital, Netzwerk, Skalierung für Tech- und KI-Unternehmen. Marktstellung: einer der größten Tech-Investoren weltweit. Wichtige Konkurrenten: Sequoia, Tiger Global, KKR, Blackstone. USP: aggressiver Kapitaleinsatz, großer globaler Deal-Flow, strategische Ökosystem-Orientierung.

    SoftBank Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SoftBank Group Aktie. Sie fällt um -5,16 % auf 35,27. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,83 %, geht es heute bei der SoftBank Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die SoftBank Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +74,77 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um -12,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SoftBank Group auf +45,46 %.

    SoftBank Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,23 %
    1 Monat +10,68 %
    3 Monate +74,77 %
    1 Jahr +197,68 %
    Stand: 12.06.2026, 08:18 Uhr

    Informationen zur SoftBank Group Aktie

    Es gibt 6 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,14 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Outlook Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Deutsche Telekom notiert im Minus, mit -0,85 %. Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,34 %. Tencent legt um +0,22 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,82 %.

    SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SoftBank Group

    -5,74 %
    -12,23 %
    +10,68 %
    +74,77 %
    +197,68 %
    +259,33 %
    +135,21 %
    +502,01 %
    +18.444,97 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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