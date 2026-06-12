DAX mit Freudensprung – Mal wieder ist man einem Abkommen so nah wie nie

Für Europas Handelsplätze sind die Aussichten ebenfalls gut. Der DAX dürfte zur Eröffnung einen kleinen Freudensprung machen und rund 1,5 Prozent gewinnen. Von den 40 Unternehmen werden 36 im Gewinn erwartet, und damit nimmt die Marktbreite wieder zu.

Einmal mehr scheinen die USA und der Iran einem Friedensabkommen so nah wie nie. Auch wenn diese Nachricht in den vergangenen Wochen überstrapaziert wurde, nehmen die Investoren eine potenzielle Einigung vorweg und greifen am Aktienmarkt zu. Nach der Wall Street haben auch die Börsen in Asien die Worte des US-Präsidenten über den Abschluss eines möglichen Vertrags am Wochenende in Kursgewinne, insbesondere bei den Technologieaktien, umgesetzt. Sowohl in Japan, Südkorea als auch an den chinesischen Festlandbörsen schlossen die Indizes im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Zahlenreigen wurde bereits mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland eröffnet. Zusätzlich stehen heute das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan und der Megabörsengang von SpaceX auf der Agenda.

Speziell das IPO des von Elon Musk gegründeten Weltraumunternehmens dürfte für Aufmerksamkeit und Volatilität sorgen. Seit mehreren Wochen fiebern die Investoren auf dieses Ereignis hin und heute ist es nun soweit. Die Entwicklung der Aktie des mit 1,75 Billionen US-Dollar bewerteten Unternehmens ist auch ein Lackmustest für den gesamten Aktienmarkt.

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