GOLDMAN SACHS stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Franzosen am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte er seine Schätzungen an größere Wachstumschancen angesichts der Nachfrage nach KI-Chips an. Duval setzt aber momentan eher auf Infineon-Aktien./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 67,30EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar