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    Iran-Deal am Wochenende

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    Trump spricht schon von der Unterschrift – Ölpreis rutscht ab

    Trump spricht bereits von einer möglichen Unterzeichnung am Wochenende und bezeichnet das geplante Abkommen als "großartige Einigung". Der Ölmarkt reagiert – obwohl Teheran weiter auf die Bremse tritt.

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    Iran-Deal am Wochenende - Trump spricht schon von der Unterschrift – Ölpreis rutscht ab
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    Die Ölpreise setzen ihre Talfahrt fort. Auslöser sind neue Hoffnungen auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. Brent-Rohöl fiel daraufhin unter 89 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI bei 86 US-Dollar notiert.

    Trump hatte zunächst mit weiteren Angriffen auf den Iran sowie einer Beschlagnahmung iranischer Energieanlagen gedroht. Kurz darauf erklärte er jedoch, geplante Militärschläge seien abgesagt worden und eine Vereinbarung stehe kurz bevor. Teheran reagierte zurückhaltend. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei. Zwar seien große Teile des Verhandlungstextes ausgearbeitet, ein Abschluss stehe jedoch weiterhin aus.

    Trotz der sinkenden Ölpreise bleibt die Lage angespannt. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Energierouten der Welt, ist weiterhin stark beeinträchtigt. Nach Angaben von Fox News schossen US-Streitkräfte zuletzt zwei iranische Drohnen ab, die offenbar Handelsschiffe ins Visier genommen hatten. Der Iran erklärte zugleich, die Wasserstraße bleibe für sämtliche Schiffstypen gesperrt.

    Die Märkte setzen dennoch zunehmend auf eine diplomatische Lösung. "Es scheint, als setze der Markt zunehmend darauf, dass beide Seiten letztlich mehr durch ein Scheitern als durch einen Kompromiss zu verlieren haben", sagte Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital, gegenüber Bloomberg. "Das bedeutet nicht, dass ein Abkommen kurz bevorsteht. Es bedeutet lediglich, dass der Markt ein Scheitern nicht mehr als das wahrscheinlichste Ergebnis ansieht."

    Trump sprach im Weißen Haus von einer "großartigen Einigung" und erklärte, eine formelle Unterzeichnung könne bereits am Wochenende in Europa erfolgen. Auf die Frage, ob Irans oberster Führer dem Abkommen zugestimmt habe, antwortete er: "Soweit ich weiß, lautet die Antwort ja." Der Präsident bezeichnete die Vereinbarung als eine "sehr starke Absichtserklärung". Dem Vernehmen nach fordert Teheran im Gegenzug die Aufhebung von Sanktionen, Zugang zu eingefrorenen Geldern und die Anerkennung seiner Kontrolle über die Straße von Hormus, während Washington auf einem dauerhaften Verzicht des Iran auf Atomwaffen besteht.

    Medienberichten zufolge würde das Abkommen eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage, die Wiederöffnung der Straße von Hormus sowie die Fortsetzung der Atomgespräche vorsehen. Selbst bei einer Einigung dürfte sich die Lage am Ölmarkt jedoch nicht sofort normalisieren. Experten verweisen auf mögliche Minenräumungen in der Meerenge, beschädigte Energieinfrastruktur und stillgelegte Förderanlagen, deren Wiederinbetriebnahme Monate dauern könnte.

    Zugleich zeigen sich weltweit erste Spuren der Versorgungskrise. Die Kraftstoffbestände in Singapur sind auf den niedrigsten Stand seit 2013 gefallen, während die US-Rohöllagerbestände seit Wochen deutlich schrumpfen. Für zusätzliche Entlastung sorgen derzeit allerdings die deutlich niedrigeren chinesischen Ölimporte. Sowohl Citi als auch BMO sehen darin einen wichtigen Grund, weshalb die Ölpreise trotz des Konflikts bislang nicht noch stärker gestiegen sind.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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