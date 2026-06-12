Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1568 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Am Markt zeigte sich eine leichte Gegenreaktion, nachdem der Euro am Vortag deutlich gestiegen war.

Am Donnerstag hatte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass ein Abkommen mit dem Iran bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden könne, für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Hiervon konnte auch der Euro profitieren. Allerdings war anschließend aus dem Iran ein Dementi gekommen.