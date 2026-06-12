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    Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro leicht gesunken auf 1,1568 US-Dollar am Morgen
    • Trump‑Ankündigung belebte Märkte, Iran dementierte
    • Analysten sehen Risiken, Verbraucherpreise bestätigt
    Devisen - Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1568 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Am Markt zeigte sich eine leichte Gegenreaktion, nachdem der Euro am Vortag deutlich gestiegen war.

    Am Donnerstag hatte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass ein Abkommen mit dem Iran bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden könne, für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Hiervon konnte auch der Euro profitieren. Allerdings war anschließend aus dem Iran ein Dementi gekommen.

    "Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken", kommentierten Analysten der Dekabank. Eine mögliche Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran dürfte im weiteren Handelsverlauf und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein.

    Vor diesem Hintergrund treten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Am Morgen wurden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise aus Deutschland und Frankreich veröffentlicht. Allerdings hat es sich um zweite Schätzungen gehandelt, bei denen wie von Experten im Schnitt erwartet jeweils die ersten Erhebungen bestätigt wurden./jkr/jha/





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