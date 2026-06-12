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    Aktien Asien

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    Kräftiges Plus - Entspannungssignale im Iran-Krieg, Tech-Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologiewerte in den USA beflügeln Asien massiv
    • Absage geplanter US-Angriffe auf Iran beruhigt Märkte
    • Chipwerte treiben Nikkei, Kospi und Hang Seng nach oben
    Aktien Asien - Kräftiges Plus - Entspannungssignale im Iran-Krieg, Tech-Erholung
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung der Technologiewerte in den USA hat am Freitag auch die Märkte in Asien beflügelt. Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch US-Präsident Donald Trump sorgte für Erleichterung, ließ die Ölpreise sinken und die Aktienkurse steigen.

    Nach dem zeitweisen Ausverkauf im heißgelaufenen Techsektor in den vergangenen Tagen gebe ihm die neu entfachte Risikoneigung der Anleger nun wieder Rückenwind, hieß es am Markt. Der Fokus richte sich wieder auf Unternehmensgewinne und die vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz getriebene Rally.

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    Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Handelsende in Tokio 2,8 Prozent auf 66.020 Zähler. Papiere von Zulieferern für die Chipindustrie waren unter den größten Gewinnern. Disco Corp. beispielsweise verteuerten sich im zweistelligen Prozentbereich. Der Philadelphia Semiconductor Index war in den USA am Vortag um fast 8 Prozent nach oben gesprungen.

    Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen stieg zuletzt um 1,1 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 1,6 Prozent zu.

    Der südkoreanische Kospi gewann 4,6 Prozent. Die Chipwerte in Seoul wie Samsung und SK Hynix schnellten um fast 8 beziehungsweise an die 4 Prozent hoch. In Australien schloss der S&P ASX 200 mit 2 Prozent im Plus./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 4.550 auf Tradegate (12. Juni 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um +1,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Bil..

    Samsung Electronics (Spons. GDR) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 372,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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