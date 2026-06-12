Infineon Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,34 % auf 76,70€. Damit verliert die Aktie -2,65 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,04 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,66 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -5,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +111,24 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,22 % 1 Monat +30,21 % 3 Monate +93,66 % 1 Jahr +120,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Infineon (IFX): Debatten drehen sich um Gewinnmitnahmen, Kursentwicklung und fundamentale/technische Einschätzungen. Kernpunkte: ob man bei 75 EUR Gewinne realisieren oder bei 73 EUR verkaufen soll (Stop-Loss-Überlegung); Langfrist-Investoren bevorzugen Buy-and-Hold trotz Volatilität; einige sehen Anzeichen für ein Top nach der Rally, andere betonen weitere Schwankungen. Klare Prognose fehlt; Fokus auf Fundamentales.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,24 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Bayern am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte …

Die globale Wirtschaft befindet sich mitten in einer der größten industriellen Umwälzungen seit der Einführung des Internets. Elektromobilität, KI und Rechenzentren sorgen für einen rasant steigenden Bedarf an Elektrizität. Damit wächst gleichzeitig …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,54 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,45 %. ON Semiconductor legt um +1,09 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,22 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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