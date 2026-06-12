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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -3,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Die Infineon Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,34 % auf 76,70. Damit verliert die Aktie -2,65  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,04 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,66 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -5,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,21 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +111,24 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,22 %
    1 Monat +30,21 %
    3 Monate +93,66 %
    1 Jahr +120,75 %
    Stand: 12.06.2026, 09:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Infineon (IFX): Debatten drehen sich um Gewinnmitnahmen, Kursentwicklung und fundamentale/technische Einschätzungen. Kernpunkte: ob man bei 75 EUR Gewinne realisieren oder bei 73 EUR verkaufen soll (Stop-Loss-Überlegung); Langfrist-Investoren bevorzugen Buy-and-Hold trotz Volatilität; einige sehen Anzeichen für ein Top nach der Rally, andere betonen weitere Schwankungen. Klare Prognose fehlt; Fokus auf Fundamentales.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,24 Mrd. € wert.

    GOLDMAN SACHS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval setzte bei den Bayern am Donnerstag einen höheren Bewertungsmultiplikator an. Zudem passte …

    Aufgepasst! Hier braut sich etwas zusammen: HPQ Silicon zu niedrig? Infineon und Siemens Energy zu hoch?


    Die globale Wirtschaft befindet sich mitten in einer der größten industriellen Umwälzungen seit der Einführung des Internets. Elektromobilität, KI und Rechenzentren sorgen für einen rasant steigenden Bedarf an Elektrizität. Damit wächst gleichzeitig …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,54 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,45 %. ON Semiconductor legt um +1,09 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,22 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -2,87 %
    -5,22 %
    +30,21 %
    +93,66 %
    +120,75 %
    +115,73 %
    +133,72 %
    +508,63 %
    +9,42 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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