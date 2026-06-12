Continental-Zertifikat mit 16% Chance und 39% Sicherheitspuffer

Da der Start in das zweite Quartal für die globale Reifenbranche erwartungsgemäß positiv gewesen sei und das Unternehmen trotz des unsicheren konjunkturellen Umfeldes den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte, bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (UBS) ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Reifenherstellers.

Anlage-Idee: Investoren, die auf dem ermäßigten Niveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Continental-Aktie in Erwägung ziehen und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap mit einem besonders hohen Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Continental-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Continental-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 43,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 83,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Continental-Aktie (ISIN: DE000DN2C7P0), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 83,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 43,50 Euro. Beim Continental-Aktienkurs von 71,70 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 71,81 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 71,81 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 16,28 Prozent (gleich 10 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 39,33 Prozent auf 43,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Continental-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 43,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 71,81 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Anlageprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.