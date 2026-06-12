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    Besonders beachtet!

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    Fraport Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die Fraport Aktie, bisher, um +4,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fraport Aktie.

    Besonders beachtet! - Fraport Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.06.2026
    Foto: Silas Stein - dpa

    Fraport betreibt und entwickelt Flughäfen, Kernasset ist der Flughafen Frankfurt. Leistungen: Flughafenbetrieb, Bodenverkehrsdienste, Retail/Immobilien, Frachtlogistik, IT- und Sicherheitsservices. Global aktiv (u.a. Griechenland, Brasilien). Konkurrenz: Flughafen München, Flughafen Zürich, AENA, Vinci Airports. USP: Hub-Funktion Frankfurt, starkes Cargo-Geschäft, internationale Konzessionen.

    Fraport aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Fraport. Sie steigt um +4,46 % auf 70,20. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fraport Aktie. Nach einem Plus von +0,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 70,20, mit einem Plus von +4,46 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fraport in den letzten drei Monaten Verluste von -8,92 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um +4,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fraport eine negative Entwicklung von -2,84 % erlebt.

    Während Fraport heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,45 %. Damit gehört Fraport heute zu den auffälligeren Werten.

    Fraport Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,86 %
    1 Monat -1,67 %
    3 Monate -8,92 %
    1 Jahr +6,96 %
    Stand: 12.06.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Fraport Aktie

    Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd.EUR € wert.

    Deutlich fester erwartet - Trump sagt Iran-Angriff ab


    Der von US-Präsident Donald Trump abgeblasene Angriff auf den Iran hat am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dürfte den deutschen Aktienmarkt beflügeln. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher …

    Alle Analysten blicken heute auf: SpaceX, Fraport und OVB Holding!


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Aeroports de Paris ADP und Co.

    Aeroports de Paris ADP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %.

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    Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fraport

    +4,01 %
    +4,14 %
    -2,31 %
    -7,63 %
    +7,45 %
    +46,79 %
    +7,62 %
    +41,25 %
    +212,50 %
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