DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet damit, dass sich das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal auf 4,2 Prozent beschleunigt hat. Damit ist sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 23. Juli optimistischer als der Konsens mit plus 3,1 Prozent./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 3.457EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3300

Kursziel alt: 3300

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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