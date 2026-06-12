DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet damit, dass sich das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal auf 4,2 Prozent beschleunigt hat. Damit ist sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 23. Juli optimistischer als der Konsens mit plus 3,1 Prozent./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 3.457EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3300
Kursziel alt: 3300
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3300
Kursziel alt: 3300
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