Micron Technology Aktie unter Verkaufsdruck - 12.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,25 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,27 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +140,06 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +3,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +243,96 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,24 % 1 Monat +30,11 % 3 Monate +140,06 % 1 Jahr +753,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Micron: viele sehen die Aktie als billig (niedriges KGV/PEG), andere halten ein KGV um 17 für zu hoch bei einem zyklischen Speicherwert. Entscheidende Themen sind Speicherpreise und Zyklen, jüngste starke Rückgänge bei hohem Volumen, mögliche Erholung oder weiterer Absturz sowie Teilverkäufe und Stop‑Loss‑Strategien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 940,19 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,38 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,23 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.