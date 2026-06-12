Almonty Industries Aktie steigt auf 14,760€ - 12.06.2026

Obwohl sich die Almonty Industries Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,89 % hinnehmen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +0,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Almonty Industries Aktie. Nach einem Plus von +10,94 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 14,760€, mit einem Plus von +0,34 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -9,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +87,47 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,43 % 1 Monat -16,28 % 3 Monate -23,89 % 1 Jahr +217,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Treiber und Kursentwicklung von Almonty. Kernpunkte: Sangdong-Produktion könnte den Kurs zu dreistelligen Bereichen treiben, doch viele warnen vor unrealistischen Erwartungen und fordern realistische Cashflow- und Zeitrahmen-Einschätzungen. Hintergrund ist der gestresste Wolframmarkt durch Chinas Exportbeschränkungen, US-Druck und die Indexaufnahme am 29.6, die Käufe erzwingen könnte. Berichte über Tageshochs kursieren.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 284 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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