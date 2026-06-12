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    Oracle Aktie heute im Minus - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die Oracle Aktie, bisher, um -0,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie heute im Minus - 12.06.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von -0,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -0,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Oracle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,03 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Oracle Aktie damit um -21,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Oracle um -4,23 % verloren.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,55 %
    1 Monat -1,25 %
    3 Monate +14,03 %
    1 Jahr -2,58 %
    Stand: 12.06.2026, 09:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf Oracle-Zahlen: Der Bericht liefert robuste Umsatz- und Gewinnzahlen sowie starkes Cloud-/OCI-Wachstum und steigende RPOs, doch die Aktie fällt bzw. reagiert gemischt. Die Verschuldung für KI-Rechenzentren und damit höhere Zinszahlungen werden als Belastung der Bewertung gesehen. Diskutiert wird, ob das Wachstum nachhaltig ist und wie die Guidance zu bewerten ist.

    Zur Oracle Diskussion

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,06 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,39 %. IBM notiert im Plus, mit +0,21 %. Microsoft legt um +0,52 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,07 %.

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    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    +0,82 %
    -21,55 %
    -1,25 %
    +14,03 %
    -2,58 %
    +55,17 %
    +133,62 %
    +365,46 %
    +9.423,24 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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