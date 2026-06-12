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    SK hynix Aktie verliert deutlich an Wert - -5,79 % - 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um -5,79 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie verliert deutlich an Wert - -5,79 % - 12.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Die SK hynix Aktie notiert aktuell bei 1.220,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,79 % nachgegeben, was einem Verlust von -75,00  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,11 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +138,18 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +8,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +156,86 % erlebt.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,71 %
    1 Monat +21,86 %
    3 Monate +138,18 %
    1 Jahr +156,86 %
    Stand: 12.06.2026, 09:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SK Hynix-Aktie: Pläne einer US-Kotierung (ADR) als Treiber der Kursentwicklung und Bewertung; Debatten über Dip-Käufe, Gewinnmitnahmen sowie fundamentale/technische Einschätzungen. Zweifel gelten einer dauerhaft hohen Marge von 70%, während Überkapazitäten, Capex und Konkurrenz auf niedrigere Kurse drängen könnten. Politischer Druck in Südkorea wird als weiterer Belastungsfaktor genannt.

    Zur SK hynix Diskussion

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 869,57 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Outlook Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,38 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,58 %.

    SK hynix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SK hynix

    -3,86 %
    +8,71 %
    +21,86 %
    +138,18 %
    +12.449.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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