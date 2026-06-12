Autodesk Aktie steigt um +1,26 % - 12.06.2026

Die Autodesk Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,26 % auf 179,68€. Damit gewinnt die Aktie +2,24 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Autodesk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 179,68€, mit einem Plus von +1,26 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Autodesk ist ein führender Anbieter von Software für 3D-Design, Konstruktion und Medienproduktion. Kernprodukte sind AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360 und Media-&-Entertainment-Tools. Starke Marktstellung im CAD/BIM- und Konstruktionssegment. Wichtige Konkurrenten: Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Bentley, Adobe. USP: breites Ökosystem, Cloud-/Abo-Modell, De-facto-Standard in vielen Branchen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Autodesk Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,74 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Autodesk Aktie damit um -11,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Autodesk auf -29,29 %.

Autodesk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,94 % 1 Monat -11,10 % 3 Monate -17,74 % 1 Jahr -30,56 %

Informationen zur Autodesk Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:51 Uhr

Es gibt 211 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,94 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Siemens, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %.

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Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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