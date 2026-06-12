SAP Aktie mit leichten Gewinnen - 12.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SAP. Mit einer Performance von +0,07 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 141,50€, mit einem Plus von +0,07 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -13,50 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -12,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,68 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -32,27 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,94 % 1 Monat -1,68 % 3 Monate -13,50 % 1 Jahr -45,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAP-Bewertung und Kursentwicklung. Die Diskussion dreht sich um die starke Kurskorrektur: früher 50–100, heute ca. 25; manche sehen darin eine Kaufgelegenheit und hoffen auf weitere Zukäufe, andere warnen vor Übertreibungen. Technisch wird ein 23,6%-Retracement diskutiert und möglicher weiterer Druck. Fundamental gilt SAP als Cashcow mit Burggraben, doch der Markt bleibt nervös und eine Bodenbildung bei 100–125€ wird diskutiert.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 174,89 Mrd. € wert.

Die SAP-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und verlor allein am gestrigen Handelstag mehr als -6%. Damit ist der Kurs erneut in seine vorherige Handelsrange zurückgefallen. Trotz der Schwäche bleiben viele Analysten optimistisch und sehen weiterhin erhebliches Potenzial für die Aktie. SAP setzt weiter auf Wachstum und KI Operativ gehört SAP weiterhin zu den stärksten Technologieunternehmen […] The post SAP-Aktie im Rücksetzer: Neue Chance für Anleger? first appeared on sharedeals.de.

Es hätte ein freundlicher Sommer werden können, doch die vermeintliche Trendwende beim deutschen Softwarekonzern entpuppte sich zuletzt als möglicher Fehlausbruch.

Es hätte ein freundlicher Sommer werden können, doch die vermeintliche Trendwende beim deutschen Softwarekonzern entpuppte sich zuletzt als möglicher Fehlausbruch.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,52 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,59 %. ServiceNow legt um +0,83 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +0,35 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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