Nemetschek Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 12.06.2026

Die Nemetschek Aktie ist bisher um -4,58 % auf 56,20€ gefallen. Das sind -2,70 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,68 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,58 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nemetschek mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,39 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -15,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,17 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,76 % 1 Monat -8,59 % 3 Monate -11,39 % 1 Jahr -53,74 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:52 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,49 Mrd. € wert.

Wenn eine zuvor zu hoch bewertete Aktie eine umfassende Korrektur sieht, die Bewertung wieder eher günstig ist und die Analysten-Kursziele weit über dem Kurs liegen, wird man in Sachen Aufwärtswende leicht ungeduldig. Aber bei Nemetschek ist nun einmal Geduld nötig.

Wenn eine zuvor zu hoch bewertete Aktie eine umfassende Korrektur sieht, die Bewertung wieder eher günstig ist und die Analysten-Kursziele weit über dem Kurs liegen, wird man in Sachen Aufwärtswende leicht ungeduldig. Aber bei Nemetschek ist nun einmal Geduld nötig.

Wenn eine zuvor zu hoch bewertete Aktie eine umfassende Korrektur sieht, die Bewertung wieder eher günstig ist und die Analysten-Kursziele weit über dem Kurs liegen, wird man in Sachen Aufwärtswende leicht ungeduldig. Aber bei Nemetschek ist nun einmal Geduld nötig.

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,26 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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