Aker BP - Aktie zeigt Schwäche - 12.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Aker BP Aktie. Sie fällt um -2,92 % auf 30,88€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der Aker BP Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Aker BP ist ein norwegischer Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf die Norwegische Kontinentalschelf. Kernaktivitäten: Exploration, Entwicklung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Starke Position als einer der größten unabhängigen E&P-Player in der Nordsee. Wichtige Konkurrenten: Equinor, Vår Energi, Lundin Energy. Vorteile: hohe Kosteneffizienz, technologiestarke Offshore-Kompetenz, enge Partnerschaft mit Aker und BP.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aker BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,54 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aker BP Aktie damit um -3,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Aker BP bisher ein Plus von +44,52 %.

Aker BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,65 % 1 Monat +3,01 % 3 Monate +13,54 % 1 Jahr +45,18 %

Informationen zur Aker BP Aktie

Stand: 12.06.2026, 09:53 Uhr

Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,52 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Equinor notiert im Minus, mit -0,95 %. ENI notiert im Minus, mit -0,32 %. Shell legt um +0,11 % zu TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,50 %.

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Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.