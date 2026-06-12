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    APA ots news

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    FMA-Warnmeldungen für Anleger:innen nun auch bei Watchlist...

    Für Sie zusammengefasst
    • FMA-Warnungen jetzt auf Watchlist Internet verfügbar
    • Watchlist verbreitet FMA Warnungen im DACH Raum
    • 2025 Watchlist 5,6 Mio Besuche und 2 Mio App Aufrufe
    APA ots news - FMA-Warnmeldungen für Anleger:innen nun auch bei Watchlist...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    APA ots news: FMA-Warnmeldungen für Anleger:innen nun auch bei Watchlist Internet abrufbar

    Informationen der Finanzmarktaufsicht zu unerlaubtem Geschäftsbetrieb und Anlagebetrug erhalten mehr Verbreitung

    Wien (APA-ots) - Warnmeldungen der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) sind
    eine wichtige Informationsquelle für Anleger:innen. Wenn man erwägt, Geld bei bislang unbekannten Finanzfirmen zu investieren, sollte man immer Vorsicht walten lassen und den Anbieter prüfen. Ein Check, der stets dazugehört, sind die Warnungen der FMA vor Angeboten, die ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. Im heurigen Jahr wurden bereits 35 solcher Warnungen veröffentlicht.

    Die Warnungen der FMA werden nun zusätzlich zur Homepage der FMA auch auf der Website der Watchlist Internet bereitgestellt. Die Watchlist Internet ist die führende Plattform im DACH-Raum, wenn es um zeitnahe Informationen zu den unterschiedlichsten Formen von Internetbetrug geht und ist daher ein natürlicher Kooperationspartner für die FMA. Das Redaktionsteam der Watchlist Internet bearbeitet jährlich tausende Hinweise, analysiert Fallen und veröffentlicht entsprechende Warnmeldungen. Eine der zentralen Kategorien ist dabei jene der dubiosen oder betrügerischen Finanzangebote, in die nun auch die FMA-Warnmeldungen einfließen.

    Die Watchlist Internet arbeitet bereits mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit dem Bundeskriminalamt, der Oesterreichische Nationalbank, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer zusammen. Sie ist Teil des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). Die Watchlist Internet hat im Jahr 2025 5,6 Mio. Website-Besuche, 31 Mio. Seitenaufrufe und 2 Mio. App-Aufrufe verzeichnet.

    Zum Thema Anlagebetrug informiert die FMA auch im Finanz-ABC auf ihrer Website, in der monatlichen Verbraucherinfo " Reden wir über Geld ", die auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten ist, sowie mit der Kurzvideo-Reihe " 1 Minute - 1 Begriff ". Die Warnmeldungen der FMA sind außer bei der Watchlist Internet auch bei der Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes verfügbar.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0048 2026-06-12/09:45







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