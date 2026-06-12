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    VÖNIX – Nachhaltige Aktien aus der Alpenrepublik

    Das Interesse am Klimaschutz scheint in Deutschland aktuell nachzulassen. Darauf deutet zumindest das Ende Februar veröffentlichte Ipsos-Sorgenbarometer hin. Während Themen wie Inflation, Migration oder soziale Sicherheit ganz oben auf der Sorgenliste stehen, verliert der Klimawandel spürbar an Bedeutung.

     

    Noch vor wenigen Jahren dominierte das Thema die öffentliche Debatte, inzwischen rückt es im Alltag vieler Menschen aber eher in den Hintergrund. Für Anleger bedeutet dies jedoch nicht zwangsläufig, dass nachhaltige Investments unattraktiv sind. Trotz des Stimmungswechsel sollten Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Standards erfüllen, keineswegs als Auslaufmodell betrachtet werden. Gerade langfristig orientierte Investoren sehen in sogenannten ESG-Kriterien – also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung – einen wichtigen Faktor für stabile und zukunftsgerechte Geschäftsmodelle. Wer auf der Suche nach solchen Aktien ist, kann sich an speziell konzipierten Nachhaltigkeitsindizes orientieren. Diese bündeln Unternehmen, die bestimmte ESG-Vorgaben erfüllen, und bieten so eine Art Leitplanke für nachhaltige Investments.

     

    Nachhaltigkeitsindex „Made in Austria“

     

    Ein interessantes Beispiel aus Österreich stellt der VÖNIX dar, ein relativ unbekannter österreichischer Nachhaltigkeitsindex. Er umfasst börsennotierte Unternehmen, die strenge ESG-Kriterien erfüllen und gleichzeitig ausreichend liquide sind. Der Index kombiniert also Nachhaltigkeit mit Marktrelevanz und zeigt, welche österreichischen Firmen in puncto Verantwortung und Unternehmensführung besonders gut abschneiden. Für Anleger bietet der VÖNIX damit eine hilfreiche Orientierung, um nachhaltige Aktien aus Österreich zu identifizieren.

     

    Spannend ist dabei ein Blick auf die aktuelle Zusammensetzung des Index. Besonders stark vertreten ist mit 37 Prozent der Bankensektor – konkret mit vier Banken: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Oberbank AG und BKS Bank AG. Gerade Banken spielen beim Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle, da sie über ihre Kreditvergabe und Investitionsentscheidungen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft haben. ESG-Aspekte im Bankensektor betreffen daher nicht nur interne Prozesse, sondern auch die Frage, welche Projekte finanziert werden und welche nicht.

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