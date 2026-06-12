Analysten pfeifen zum Anpfiff: Adidas-Aktie jetzt zum Kauf empfohlen!

Pünktlich zum Start der Fußball-WM am Donnerstagabend ist die Adidas-Aktie wieder in Schwung gekommen. Nach einem schwachen Jahresauftakt mit anhaltenden Kursverlusten war es im März und April zu einer Bodenbildung gekommen. Die zahlt sich für geduldige Anlegerinnen und Anleger inzwischen aus, denn die Anteile haben ordentlich an Fahrt aufgenommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Erholung wurde in dieser Woche nicht nur von Vorfreude auf das in Nordamerika stattfindende sportliche Großereignis, sondern auch von positiven Analystenkommentaren unterstützt. So stufte beispielsweise ein Team der Royal Bank of Canada (RBC) die Aktie hoch und erhöhte auch das Kursziel kräftig. Die Rallye könnte also weitergehen.

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Aktie sammelt weitere Kaufempfehlung ein

Bislang hatte die RBC Adidas angesichts des anhaltend schwachen Branchentrends mit wachsendem Wettbewerb und sinkenden Margen lediglich mit "Sector Perform" bewertet. Jetzt aber geht die Bank davon aus, dass Adidas die Branche outperformen dürfte und hat das Rating auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel wurde von 170 auf 210 Euro kräftig angehoben.

Als Grund für ihre verbesserte Einschätzung, nachdem die RBC die Aktie noch im Januar herabgestuft hatte, nennen die Expertinnen und Experten eine "hohe Visibilität der Geschäftsentwicklung". Vor allem der Direktvertrieb entwickle sich zufriedenstellend – vor allem hier patzt gegenwärtig Erzrivale Nike, weswegen sich das Unternehmen wieder auf Großhändler ausrichtet.

Kursziel kräftig angehoben, hohes Wachstum erwartet

RBC rechnet mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 25 Prozent in den kommenden drei Jahren, vor allem als Ergebnis jüngster Marktanteilsgewinne im Schuh- und Bekleidungssegment. Das Team erwartet daher, dass Adidas noch im laufenden Geschäftsjahr seine Finanzziele anheben könnte. Auch die eigenen Erwartungen an das Unternehmen hat RBC angepasst.

Gleichzeitig verweisen die Kanadier auf eine moderate Bewertung der Aktie. Sie rechnen für 2027 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 (Konsens laut MarketScreener: 15), was deutlich unter dem langfristigen Mittel liege. Die anhaltend starke Ausführungskompetenz von Adidas, so das Resümee von RBC Capital Markets, erhalte nicht die Wertschätzung, die sie verdiene.

Nach der Hochstufung kommt die Aktie bei insgesamt 29 Einschätzungen jetzt auf 23 positive Nennungen – davon 16 zum Kaufen und 7 weitere zum Übergewichten. Nur 6 Mal ist Adidas neutral bewertet, während keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das Kursziel von 210 Euro liegt etwas über dem fairen Wert von 199,71 Euro, der im Durchschnitt genannt wird.

Charttechnisch wieder stark, aber kurzfristig überkauft

Nachdem Adidas auch am Freitagvormittag einen Spitzenplatz im deutschen Leitindex DAX belegt und über 3 Prozent hinzugewinnt, stehen gegenüber dem Jahreswechsel inzwischen Gewinne von 6 Prozent zu Buche. Das übersieht jedoch das hohe Tempo der Erholung im vergangenen Monat, in dem die Anteile mehr als ein Viertel ihres Wertes zurückgewinnen konnten.

Insgesamt macht der Chart jetzt einen deutlich verbesserten Eindruck. Die gleitenden Durchschnitte sowie der Widerstandsbereich bei 160 Euro konnten zurückerobert werden, womit die Chance auf eine dauerhafte Trendwende besteht. Das gilt umso mehr, als dass die technischen Indikatoren zuletzt mit der Aktie gestiegen sind, was der Erholung Nachhaltigkeit verlieht. Kurzfristig könnte die Aktie jedoch an 180 Euro abprallen, auch weil sie mit Blick auf den RSI etwas heiß gelaufen ist.

Fazit: Der nächste Dip sollte gekauft werden!

Nach einer monatelangen Durststrecke zeigt das Börsenbarometer bei Sportartikelhersteller Adidas wieder steil nach oben. Für Rückenwind sorgen die Fußball-WM, positive Analystenstimmen mit frischen Kaufsignalen und ein technisch stark verbesserter Chart. Auch angesichts des moderaten Bewertungsniveaus dürfte es für die Aktie mittelfristig weiter bergauf gehen, Anlegerinnen und Anleger sollten sich kurzfristig jedoch auf eine Zwischenkorrektur einstellen.

Wer bereits investiert ist, sitzt diese einfach ausm das sich das Chartbild erst unter 140 Euro wieder nachhaltig eintrüben würde. Anlegerinnen und Anleger, die noch nicht beteiligt sind, könnten das tun, nachdem der Ausbruch bei 160 Euro erfolgreich getestet wurde.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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