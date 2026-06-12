Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 12.06. - ATX stark +2,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.652,99 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +2,56 %, Airbus +2,48 %, Volkswagen (VW) Vz +2,23 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,63 %, Scout24 -2,19 %, Rheinmetall -1,97 %
Der MDAX steht bei 32.103,69 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Fraport +5,06 %, flatexDEGIRO +5,03 %, TUI +4,33 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,25 %, HENSOLDT -3,01 %, TKMS -2,78 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.964,84 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +1,68 %, Ottobock +1,58 %, Eckert & Ziegler +0,80 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,25 %, HENSOLDT -3,01 %, ATOSS Software -2,64 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 6.175,71 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +4,16 %, SAFRAN +3,54 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,22 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,63 %, Rheinmetall -1,97 %, ASML Holding -1,61 %
Der ATX steht aktuell (09:59:50) bei 6.228,96 PKT und steigt um +2,40 %.
Top-Werte: DO & CO +8,24 %, Wienerberger +3,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,10 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,77 %, Oesterreichische Post -0,94 %, UNIQA Insurance Group -0,46 %
Der SMI steht bei 13.698,50 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: Sika +2,16 %, Holcim +1,74 %, Geberit +1,60 %
Flop-Werte: Swisscom -2,23 %, Kuehne + Nagel International -0,91 %, ABB -0,89 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:58:20) bei 8.354,85 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: SAFRAN +3,54 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,22 %, Stellantis +2,91 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -4,79 %, STMicroelectronics -2,55 %, ORANGE -2,22 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 3.123,00 PKT und steigt um +2,00 %.
Top-Werte: Getinge (B) +3,46 %, Sandvik +2,69 %, Assa Abloy Registered (B) +1,81 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,15 %, ABB -0,89 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,80 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:58:20) bei 6.040,00 PKT und steigt um +1,00 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,18 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,82 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,65 %
Flop-Werte: Viohalco -1,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,10 %, Coca-Cola HBC -0,94 %
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