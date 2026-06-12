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    Goldexploration

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    Mehr Geld, mehr Tempo, aber wenig Mut zum Risiko

    Unternehmen geben mehr Geld für Goldexploration aus, konzentrieren sich dabei aber auf möglichst risikoarme Projekte. Dies könnte zur Belastung der Projektpipeline werden.

     

    Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) informierte seine Aktionäre Anfang Juni über jüngste Bohrergebnisse aus dem Big Master System auf dem Projekt Gold Rock in Ontario. Unter den Resultaten: 3,24 Gramm Gold pro Tonne über 14,77 Meter und 1,02 Gramm Gold pro Tonne über 13,50 Meter.

     

    CEO Trey Wasser sieht „weiterhin sowohl hochgradige Ergebnisse als auch ausgedehnte, oberflächennahe Abschnitte mit niedrigeren Gehalten auf der gesamten Fläche von einem Quadratkilometer bei Gold Rock.“ Die logische Konsequenz: Das laufende Bohrprogramm wurde auf nunmehr 45.000 Meter erweitert.

     

    Dryden Gold erweitert Gold Rock Bohrprogramm auf 45.000 Meter

     

    Dabei soll die Exploration durch ein zweites Bohrgerät beschleunigt werden. Ein Bohrgerät soll weiterhin die Untersuchung des Gebiets um Gold Rock auf weitere oberflächennahe, hochgradige Zonen ins Visier nehmen, während das zweite Bohrgerät die Erweiterung bekannter hochgradiger Zonen in der Tiefe anstrebt.

     

    Präsidentin Maura Kolb sieht „mehrere überzeugende Gründe für diese Vorgehensweise.“ Erstens besteht großes Vertrauen in das neue geologische Modell, dessen Evaluierung durch intensivere Bohrungen beschleunigt wird. Zweitens haben die ersten Untersuchungen oberflächennaher Strukturschnitte vielversprechende Ergebnisse geliefert.

     

    Mehr Tempo und höhere Ausgaben für die Exploration: Dryden Gold liegt damit im Trend. Einem aktuellen Bericht von S&P Global zufolge stiegen die globalen Budgets für die Goldexploration im Jahr 2025 im Jahresvergleich um 11 % auf 6,15 Mrd. USD und machten damit fast die Hälfte aller Ausgaben für die Exploration von Nichteisenmetallen aus.

     

    Großkonzerne dominieren die Explorationsbudgets

     

    Die Zahl der Goldexplorer stieg dem Bericht zufolge um 5 % auf 1.298. Dennoch ist insgesamt eine Konzentration der Goldexploration in zweierlei Hinsicht zu beobachten, merkt S&P Global Analyst Cesar Pastrana an. Die großen Unternehmen behielten seinem Bericht zufolge ihre Dominanz in der Goldexploration bei und erreichten 2025 mit Investitionen in Höhe von 3,5 Mrd. USD einen Anteil von 57 % an den gesamten Goldexplorationsbudgets – ein Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr. „Von den 77 großen Unternehmen, die nach Gold suchen, stellten neun Unternehmen jeweils mehr als 100 Mio. USD bereit, verglichen mit sieben im Jahr 2024“, beschreibt er die Reaktionen der Führungsetagen auf steigende Goldpreise.

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