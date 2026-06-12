🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor

    Gefahr während der Fahrt

    1469 Aufrufe 1469 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ford-Rückruf eskaliert: 255.000 Focus droht Motor-Aus

    Ford muss in den USA 255.000 Focus erneut in die Werkstatt holen: Ein altes Ventilproblem kann den Motor während der Fahrt plötzlich abwürgen.

    Für Sie zusammengefasst
    Gefahr während der Fahrt - Ford-Rückruf eskaliert: 255.000 Focus droht Motor-Aus
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Ford ruft in den USA 255.404 Fahrzeuge wegen eines Problems mit dem Aktivkohlefilter-Entlüftungsventil zurück, das Fehlfunktionen aufweisen und dadurch während der Fahrt unerwartet zum Abwürgen des Motors führen kann, teilte die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Freitag mit. Der Rückruf betrifft bestimmte Focus-Fahrzeuge der Baujahre 2012-2018, die zuvor unsachgemäß repariert wurden, teilte die Aufsichtsbehörde mit.

    Die Händler werden die Software des Antriebsstrang-Steuergeräts gemäß NHTSA kostenlos aktualisieren. Die Aufsichtsbehörde teilte mit, dass die betroffenen Fahrzeuge möglicherweise an einer leuchtenden Störungsanzeigeleuchte erkennbar seien oder dass die Kunden eine ungenaue Tankanzeige feststellen könnten. Dies ist eine Nachbesserung eines alten Ford-Focus-Problems.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company!
    Short
    15,82€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    13,48€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Betroffen sind in den USA 255.404 Ford Focus der Baujahre 2012 bis 2018, die bei früheren Rückrufen offenbar nicht korrekt repariert wurden. Das Problem sitzt am Aktivkohlefilter-Entlüftungsventil im Kraftstoffdampf-System. Wenn dieses Ventil hängen bleibt oder falsch erkannt wird, kann der Motor während der Fahrt abwürgen. Brisant ist die Vorgeschichte. Ford hatte wegen desselben Themenkomplexes bereits 2018 rund 1,5 Millionen Focus-Fahrzeuge zurückgerufen.

    Ihr Depot hebt ab: 50-Euro-Bonus jetzt sichern! Zum Börsenstart von SpaceX: Smartbroker+-Depot eröffnen und exklusiven 50-Euro-Aktienbonus sichern. 

     

    Damals ging es um ein fehlerhaftes Canister Purge Valve und eine Software, die ein offen hängendes Ventil nicht ausreichend erkannte. Im Extremfall konnte sich im Kraftstoffsystem ein übermäßiger Unterdruck aufbauen, was nicht nur zum Leistungsverlust, sondern auch zu Schäden am Tank führen konnte. Laut AP wurden damals 5 Unfälle und 2 Verletzte, aber keine Todesfälle gemeldet.

    Die NHTSA hatte das Thema 2023 erneut aufgerollt, nachdem 98 Beschwerden von Besitzern eingegangen waren, die trotz früherer Rückrufmaßnahmen weiterhin über Leistungsverlust berichteten. Ende 2024 schloss die Behörde diese Untersuchung zunächst, nachdem Ford zusätzliche Maßnahmen angeboten hatte. Zusätzlich hatte Ford Ende 2024 ein Kundenzufriedenheitsprogramm für bestimmte Focus-Modelle gestartet. Danach sollte das Entlüftungsventil bei betroffenen Fahrzeugen bei Bedarf einmalig kostenlos ersetzt werden, und zwar für 15 Jahre ab Garantiebeginn ohne Kilometerbegrenzung. In den Unterlagen war von rund 1,48 Millionen betroffenen US-Fahrzeugen die Rede.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 12,68EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gefahr während der Fahrt Ford-Rückruf eskaliert: 255.000 Focus droht Motor-Aus Ford muss in den USA 255.000 Focus erneut in die Werkstatt holen: Ein altes Ventilproblem kann den Motor während der Fahrt plötzlich abwürgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     