Ford-Rückruf eskaliert: 255.000 Focus droht Motor-Aus

Die Händler werden die Software des Antriebsstrang-Steuergeräts gemäß NHTSA kostenlos aktualisieren. Die Aufsichtsbehörde teilte mit, dass die betroffenen Fahrzeuge möglicherweise an einer leuchtenden Störungsanzeigeleuchte erkennbar seien oder dass die Kunden eine ungenaue Tankanzeige feststellen könnten. Dies ist eine Nachbesserung eines alten Ford-Focus-Problems.

Ford ruft in den USA 255.404 Fahrzeuge wegen eines Problems mit dem Aktivkohlefilter-Entlüftungsventil zurück, das Fehlfunktionen aufweisen und dadurch während der Fahrt unerwartet zum Abwürgen des Motors führen kann, teilte die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Freitag mit. Der Rückruf betrifft bestimmte Focus-Fahrzeuge der Baujahre 2012-2018, die zuvor unsachgemäß repariert wurden, teilte die Aufsichtsbehörde mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Betroffen sind in den USA 255.404 Ford Focus der Baujahre 2012 bis 2018, die bei früheren Rückrufen offenbar nicht korrekt repariert wurden. Das Problem sitzt am Aktivkohlefilter-Entlüftungsventil im Kraftstoffdampf-System. Wenn dieses Ventil hängen bleibt oder falsch erkannt wird, kann der Motor während der Fahrt abwürgen. Brisant ist die Vorgeschichte. Ford hatte wegen desselben Themenkomplexes bereits 2018 rund 1,5 Millionen Focus-Fahrzeuge zurückgerufen.

Damals ging es um ein fehlerhaftes Canister Purge Valve und eine Software, die ein offen hängendes Ventil nicht ausreichend erkannte. Im Extremfall konnte sich im Kraftstoffsystem ein übermäßiger Unterdruck aufbauen, was nicht nur zum Leistungsverlust, sondern auch zu Schäden am Tank führen konnte. Laut AP wurden damals 5 Unfälle und 2 Verletzte, aber keine Todesfälle gemeldet.

Die NHTSA hatte das Thema 2023 erneut aufgerollt, nachdem 98 Beschwerden von Besitzern eingegangen waren, die trotz früherer Rückrufmaßnahmen weiterhin über Leistungsverlust berichteten. Ende 2024 schloss die Behörde diese Untersuchung zunächst, nachdem Ford zusätzliche Maßnahmen angeboten hatte. Zusätzlich hatte Ford Ende 2024 ein Kundenzufriedenheitsprogramm für bestimmte Focus-Modelle gestartet. Danach sollte das Entlüftungsventil bei betroffenen Fahrzeugen bei Bedarf einmalig kostenlos ersetzt werden, und zwar für 15 Jahre ab Garantiebeginn ohne Kilometerbegrenzung. In den Unterlagen war von rund 1,48 Millionen betroffenen US-Fahrzeugen die Rede.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 12,68EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!