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    Trump: Fake-Iran-Deal Nummer 39 - zufällig vor SpaceX-IPO!

    Und zum 39.Mal wollen die Märkte das tatsächlich glauben - obwohl die Trefferquote der Versprechen von Trump derzeit bei 0% liegt!

    Kurz nachdem Trump angekündigt hatte, den Iran noch stärker zu bombardieren, verkündete er plötzlich einen angeblichen Deal mit Iran - zum 39.Mal. Und zum 39.Mal wollen die Märkte das tatsächlich glauben - obwohl die Trefferquote der Versprechen von Trump derzeit bei 0% liegt! Die Aussagen aus dem Iran klingen nicht gerade nach einem fertigen Deal - und das, was in der Straße von Hormus heute passiert, auch nicht (USA schießen iranische Drohnen ab). Aber heute ist bekanntlich das IPO von SpaceX - hat Trump wieder einmal die Märkte manipuliert, um die Stimmung im Umfeld des SpaceX-IPOs nach oben zu ziehen, wie manche vermuten?

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Trump: Fake-Iran-Deal Nummer 39 - zufällig vor SpaceX-IPO! Kurz nachdem Trump angekündigt hatte, den Iran noch stärker zu bombardieren, verkündete er plötzlich einen angeblichen Deal mit Iran - zum 39.Mal.
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