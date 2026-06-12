Kurz nachdem Trump angekündigt hatte, den Iran noch stärker zu bombardieren, verkündete er plötzlich einen angeblichen Deal mit Iran - zum 39.Mal. Und zum 39.Mal wollen die Märkte das tatsächlich glauben - obwohl die Trefferquote der Versprechen von Trump derzeit bei 0% liegt! Die Aussagen aus dem Iran klingen nicht gerade nach einem fertigen Deal - und das, was in der Straße von Hormus heute passiert, auch nicht (USA schießen iranische Drohnen ab). Aber heute ist bekanntlich das IPO von SpaceX - hat Trump wieder einmal die Märkte manipuliert, um die Stimmung im Umfeld des SpaceX-IPOs nach oben zu ziehen, wie manche vermuten?

Das Video "Trump: Fake-Iran-Deal Nummer 39 - zufällig vor SpaceX-IPO! " sehen Sie hier..