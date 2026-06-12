Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1166 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 826,7 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -10,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 26,08 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.311,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +41,23 %/+93,80 % bedeutet.