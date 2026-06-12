ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1166 Euro
- Jefferies belässt Adyen auf Buy mit Ziel 1166
- Leitner wertet Orb-Übernahme für Adyen positiv
- Zugang zu Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner sieht die Übernahme des US-Startups Orb positiv, wie er am Donnerstagabend schrieb. Damit erhielten die Niederländer Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 826,7 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -10,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 26,08 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.311,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +41,23 %/+93,80 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1166 Euro