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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1430 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Kursziel Rolls-Royce auf 1430 Pence
    • Aktien von Hold auf Buy hochgestuft durch Berenberg
    • McWhirter betont Defensivqualitäten und Großraumstärke
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1430 Pence
    Foto: Jonathan Brady - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1270 auf 1430 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten der Briten hervor. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Rolls-Royce Holdings

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    ISIN:GB00B63H8491WKN:A1H81L
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +5,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 126,30 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15,000GBP was eine Bandbreite von -27,85 %/-1,61 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 1430 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1430,00£, was eine Steigerung von +10799,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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