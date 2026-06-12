Berenberg hebt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1430 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +5,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 126,30 Mrd..

Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15,000GBP was eine Bandbreite von -27,85 %/-1,61 % bedeutet.