ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1430 Pence
- Berenberg hebt Kursziel Rolls-Royce auf 1430 Pence
- Aktien von Hold auf Buy hochgestuft durch Berenberg
- McWhirter betont Defensivqualitäten und Großraumstärke
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1270 auf 1430 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten der Briten hervor. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 15,30 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +5,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 126,30 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15,000GBP was eine Bandbreite von -27,85 %/-1,61 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1430 Euro
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Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491
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Erneut großer Auftrag für Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen: Der Motorenhersteller aus Friedrichshafen soll neue Panzerantriebe für die Bundeswehr herstellen.
Von SWR
Erst Anfang des Jahres hatte Rolls-Royce Power Systems einen Großauftrag über https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/zeitenwende-motorenhersteller-aufruestung-panzer-rolls-royce-100.html. Nun soll der Motorenhersteller aus Friedrichshafen rund 200 neue Antriebssysteme für den Bundeswehr-Schützenpanzer Puma liefern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen der größten https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/firmen-interesse-ruestung-industrie-100.html der Firmengeschichte.
Ab 2028 sollen die rund 200 Antriebssysteme mit Motoren der Rolls-Royce-Marke mtu für den Schützenpanzer Puma geliefert werden. Das Unternehmen sieht in dem Auftrag einen wichtigen Meilenstein, der die Rolle als verlässlicher Technologiepartner der Bundeswehr stärke.
2026-03-25 Rolls-Royce-Sparte und Studsvik kooperieren bei der Entwicklung von Small Modular Reactors
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/rolls-royce-sparte-und-studsvik-kooperieren-bei-der-entwicklung-von-small-modular-reactors-ce7e5ed2d08cf52d
(MT Newswires) -- Der britische Luftfahrt- und Verteidigungskonzern Rolls-Royce (RR.L) arbeitet künftig mit dem schwedischen Nukleartechnikunternehmen Studsvik (SVIK.ST) zusammen, um die Markteinführung seines Programms für kleine modulare Reaktoren (SMR) voranzutreiben.
Die Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung, die mehrere technische Bereiche abdeckt, darunter Brennstoffqualifizierung und -prüfung, Anlagen-Lebenszyklusmanagement, Hot-Cell-Technologie, Kerndesign und Betriebsmodellierung sowie Unterstützung bei regulatorischen Genehmigungsverfahren, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.
Darüber hinaus werden die Partner die Kapazitäten und Anlagen von Studsvik im Hinblick auf den potenziellen Einsatz der fabrikmäßig gefertigten Kernkraftwerke von Rolls-Royce SMR prüfen.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
16.03.2026 / 16:49 Uhr
DOW JONES--Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.