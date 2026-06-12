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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 40,50 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Bayer-Kursziel auf 40,50 Euro
    • Einstufung auf Hold bleibt unverändert bestehen
    • Bray sieht 60 Prozent Chance auf günstiges Urteil
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 40,50 Euro - 'Hold'
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,00 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sieht die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichts im "Durnell"-Glyphosat-Fall bei 60 Prozent, wie er am Donnerstagabend schrieb. Dies liege leider ziemlich nahe an einem Münzwurf. Auch für den Glyphosat-Vergleich gebe es noch viele Ausgangsmöglichkeiten. Bray hob gleichwohl seine Schätzungen etwas an, unter anderem aufgrund einer höheren Profitabilität im Pharma-Bereich und günstigerer Währungsentwicklungen./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 36,06 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,31 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +11,30 %/+44,69 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 40,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,50, was eine Steigerung von +12,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ausstehende SCOTUS-Entscheidungen (u.a. Monsanto/Durnell) als kurzfristigen Kurs-Katalysator (nächster Opinion Day 11. Juni), technische Erholung (Weekly mit langem unterem Docht, Rückeroberung der 200‑Tage‑Linie), positive Fundamentaldaten (EMA validiert Asundexian-Zulassungsantrag) sowie einen gemeldeten Aktienkauf (49.993 Stück zu €33,83) als Vertrauenssignal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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