Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 40,50 Euro - 'Hold'

Was für eine Woche. Im Weekly hat die Kerze einen extremen Docht nach unten. Und die 200 Tage Linie wurde deutlich zurückerobert. Oder um es kurz zu fassen und die Brücke zu den kommenden Ereignissen zu schlagen: es ist angerichtet.





Der nächste Opinion Day ist für den 11. Juni angekündigt. Diese Woche wurden die ersten Fälle entschieden, die im April verhandelt wurden. Da die Opt-Out Frist abgelaufen ist, kann der SCOTUS veröffentlichen, ohne dass sich eine der beiden Parteien über eine Einflussnahme beschweren kann.





Persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass nur pro Bayer entschieden werden kann. Ich bin kein Jurist, aber letztlich ist das einzige Argument der Durnell Seite, dass nirgendwo klar kodifiziert sei, dass Bundesrecht in derlei Fällen über Staatenrecht geht.





ABER meiner Meinung nach muss es das gar nicht. Denn FIFRA regelt eindeutig, dass keine unilaterale Labeländerung zulässig ist. Da bedarf es der von Durnell geforderten Kodifizierung nicht.





Denn FIFRA lässt keinen Interpretationsspielraum. Wenn man doch die Frage stellen möchte, wie das gemeint ist und wie die Regierung das alles eigentlich verstanden wissen will: prima! Die Regierung hat sich nicht nur bei der Empfehlung, den Fall anzunehmen, klar ausgedrückt und positioniert - auch in der mündlichen Verhandlung blieb kein Interpretationsspielraum.





Das Ding wird gut ausgehen. Und bis dahin kommt eventuell als Katalysator noch die Meldung, dass die finale juristische Bewertung des Vergleichs in Missouri bleibt. Auch dazu habe ich schon meine Meinung gepostet: das sind die letzten verzweifelten Versuche einiger weniger, den Vergleich zu kippen. Oder wie Bayer sagt: sollen sie doch opt outen.





Um mich zu wiederholen: Es ist angerichtet!















