ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 40,50 Euro - 'Hold'
- Berenberg hebt Bayer-Kursziel auf 40,50 Euro
- Einstufung auf Hold bleibt unverändert bestehen
- Bray sieht 60 Prozent Chance auf günstiges Urteil
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,00 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray sieht die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des obersten US-Gerichts im "Durnell"-Glyphosat-Fall bei 60 Prozent, wie er am Donnerstagabend schrieb. Dies liege leider ziemlich nahe an einem Münzwurf. Auch für den Glyphosat-Vergleich gebe es noch viele Ausgangsmöglichkeiten. Bray hob gleichwohl seine Schätzungen etwas an, unter anderem aufgrund einer höheren Profitabilität im Pharma-Bereich und günstigerer Währungsentwicklungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 36,06 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 35,31 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +11,30 %/+44,69 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 40,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
In der Tat. Ich habe das SCOTUS Archiv bemüht (https://www.supremecourt.gov/opinions/slipopinion/25, die Jahre kann man durchklicken): In der Vergangenheit war es meist (auch) so, dass bis ca. 20. Juni "regulär" mit einem Opinion Day pro Woche gearbeitet wurde. Danach gab es dann meist mehrere pro Woche.
Ja (siehe unten): ab heute ist die Verkündung einer Entscheidung im Kontext des Kalenders und aller noch ausstehenden Entscheidungen plausibel.
Was für eine Woche. Im Weekly hat die Kerze einen extremen Docht nach unten. Und die 200 Tage Linie wurde deutlich zurückerobert. Oder um es kurz zu fassen und die Brücke zu den kommenden Ereignissen zu schlagen: es ist angerichtet.