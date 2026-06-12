JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 18 Euro - 'Overweight'

KI unterteilt sich in

A) Software/Muster/Wahrscheinlichkeiten/Training und Lernen aus Daten/Bibliotheken

B) Hardware/Chips/Parallel Computing/GPUs, TPUs und NPUs/Echtzeit Speicher High-Bandwidth Memory

C) Netze/Chip to Chip/Data Center Netzwerke/Skalierbarkeit und Latenz, bestimmen schneller Interconnections

D) Sonstiges/Powermanagement, Wärmemanagement Kühlsysteme/Quanten Computertechnik/Politik & Investoren, Banken





Nvidia :

So gesehen steckt auch in Nvidia nicht sooo viel KI Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif ( das mit den GPUs hatte Nivida nie erwartet, Punkt (B) ).

Eine Böttcher Holzfässer-Firma ist kein Whisky Unternehmen.





Nokia :

Während des Trainings müssen unfassbar große Datenmengen (Modellgewichte und Gradienten) synchronisiert werden.

Das Netzwerk darf hier kein Flaschenhals werden. Da liegt die Chance, Punkt (C).





In der Nokia Aktie steckt mittlerweile ein relevanter KI-Anteil, da sich der Netzwerkausrüster von einem klassischen Telekommunikationsanbieter zu einem essenziellen Akteur der globalen KI Infrastrukturwandeln wird.





Nokia liefert Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnik und optische Komponenten, die für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle unerlässlich sind.





Nvidia investiert strategisch in Nokia.

Ziel ist es, gemeinsam Mobilfunknetze der nächsten Generation mit künstlicher Intelligenz aufzurüsten, der richtig tiefere Sinn bleibt mir indes hierbei (noch) verborgen.

___________________





Ich sag mal so, 'richtige' KI Unternehmen sind die, die KI 'Software' beinhalten, das Gehirn.

Dazu gehören nicht Nvidia und schon gar nicht Nokia.





Aber kein KI Untenehmen kann man auch nicht sagen ...

Bisschen wie damals .com , nicht überall wo .com drauf stand, war auch .com drin. Der Knall der Blase war laut.



