ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 18 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Nokia-Kursziel auf 18 Euro an
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielanhebung
- Kunden aus Hyperscalern und Neoscalern stärken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank neuer Kunden unter den großen Cloud-Unternehmen (Hyperscaler) oder spezialisierten Cloud-Firmen (Neoscaler) lege der Anbieter von Netzwerktechnik beim Wachstum den nächsten Gang ein, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Insgesamt sieht er für die Aktien der Finnen noch viel Luft nach oben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 23:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 12,47 auf Tradegate (12. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 71,38 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -19,42 %/-35,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 18 Euro
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