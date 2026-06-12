HYPOPORT Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.06.2026

Die HYPOPORT Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,37 % auf 81,23€ zulegen. Das sind +5,58 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +2,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,23€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HYPOPORT in den letzten drei Monaten Verluste von -9,15 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +1,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HYPOPORT auf -41,09 %.

Während HYPOPORT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %. Damit gehört HYPOPORT heute zu den auffälligeren Werten.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,83 % 1 Monat -2,94 % 3 Monate -9,15 % 1 Jahr -61,50 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 12.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 563,86 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.06.2026 / 08:20 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 12.06.2026 / 08:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Zillow Group Registered (A), Scout24 und Co.

Zillow Group Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %. Scout24 notiert im Minus, mit -2,85 %.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar